        Haberler Dünya Amerika Küba, ABD'nin olası saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyor | Dış Haberler

        Küba, ABD'nin olası saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyor

        Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 06:57 Güncelleme:
        NBC News'e konuşan Fernandez de Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

        ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti:

        "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

        Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatalca'da otobüs devrildi; yaralılar var

        Çataca'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otobüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
