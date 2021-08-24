Küba'dan Vietnam'a yerli aşı desteği 0:00 / 0:00

AA

Canel, Küba'nın Vietnam'a "aşı üretim teknolojisini transfer etmek" için uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da belirtti.

Daha önce de Vietnam, Küba'ya salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla pirinç göndermişti.

Vietnam, yakın zamanda Covid-19 vakalarında yüksek bir artışa tanık oldu. Ülkede salgının başından bu yana 358 bin 456 vaka tespit edildi, 8 bin 666 kişi hayatını kaybetti.

Ho Chi Minh kentinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 23 Ağustos'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Küba'da ise salgının başından itibaren 592 bin 619 vaka, 4 bin 618 ölüm kaydedildi.

Görsel: Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Küba’nın eski Devlet Başkanı Raul Castro, 2018.