        Küba'dan "ABD işgali halinde kendimizi savunuruz" açıklaması | Dış Haberler

        Küba'dan "ABD işgali halinde kendimizi savunuruz" açıklaması

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." dedi.

        Giriş: 13.04.2026 - 05:38
        Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi.

        Canel, olası ABD işgaline değinerek, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." ifadesini kullandı.

        Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını dile getiren Canel, "Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." diye konuştu.

        REKLAM

        ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

        Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

        Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

        Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te konuştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, Siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir" dedi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran limanlarına deniz ablukası
        ABD'den İran limanlarına deniz ablukası
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Kocaeli kabusu!
        Kocaeli kabusu!
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        'Çağrı Bey' CURAD-1 için yola çıktı
        'Çağrı Bey' CURAD-1 için yola çıktı
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        Başı olmayan beden bulundu!
        Başı olmayan beden bulundu!
        G.Saray'a Kocaeli şoku!
        G.Saray'a Kocaeli şoku!
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!