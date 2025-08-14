Habertürk
        Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 'playback' konusuna dâhil oldu - Magazin haberleri

        Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 'playback' polemiğine dâhil oldu

        Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde konserlerinde playback yapan meslektaşlarını isim vermeden yerden yere vurmuştu. Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru da polemiğe dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 08:37 Güncelleme: 14.08.2025 - 08:41
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kubat, Melek Mosso, Hande Yener ve Nükhet Duru, Yenikapı'daki Festival'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isimler, Bülent Ersoy'un geçtiğimiz günlerde isim vermeden konserlerinde playback yapan meslektaşlarına isim vermeden sert bir şekilde eleştirmesi hakkında konuştu.

        İsim vermeden yerden yere vurdu
        İsim vermeden yerden yere vurdu

        İlk olarak kostümüyle kombinlediği takıları hakkında konuşan Melek Mosso; "Boynumdaki gerçek değil, yani bir servet değerinde değil. Siyahlar içerisinde bir konser veriyoruz bu akşam" dedi. Mosso, ardından playback konusu hakkında ise "Büyük bir gösteride bence yapılmaz. Dünyada büyük konserlerde de yapılabiliyor playback ama bence önemli olan senin sesin olduğu için çıkıp söyleyeceksin orkestranla birlikte. Bazen inanılmaz hasta oluyoruz, iptal edemeyeceğimiz konserler oluyor. Orada ara ara playback kullanıyoruz. Bunu birçok sanatçı da yapıyordur zaten ama onun dışında yapmıyoruz. Mikrofon tutuşuna bakarken bile anlıyorum" ifadelerini kullanarak görüş bildirdi.

        Melek Mosso
        Melek Mosso

        "DİVA'YA KATILIYORUM"

        Bülent Ersoy'un haklı olduğunu ifade eden Nükhet Duru; "Sahneye çıkmak, canlı söyleyebildiğini göstermekten geçer. Ben hiç bir zaman yapmıyorum. Teknolojiyi bir yere kadar kullanmalıyız, sonrası canlı olmalı. Ben Diva'mızın cümlelerine katılıyorum" dedi.

        Nükhet Duru
        Nükhet Duru

        "BAZEN YAPILABİLİR"

        Kubat ise playback hakkında; "Diva'mıza tabii ki katılıyoruz ama elektronik müzikte bizdeki enstrümanlarla bazen bazı şeyler olmuyor. Onlar da sanatçı ama... Müzik alttan gelsin canlı okusun istiyor olabilir. Haklı gibi ama arada şovumu yapmak istiyorum diyeni de küstürmemeli. Televizyon programında olabiliyor mesela, albüm tanıtımında da olabiliyor. Olabilir de gibi" diye konuştu.

        Kubat
        Kubat
