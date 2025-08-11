Habertürk
        Bülent Ersoy, isim vermeden yerden yere vurdu: İnsanları kandırmayın

        Bülent Ersoy, isim vermeden yerden yere vurdu: İnsanları kandırmayın

        Bülent Ersoy, konserlerinde playback yapan meslektaşlarını isim vermeden yerden yere vurdu; "Konserde, teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yaparak -mış -mışlarla halkı kandıran, sahtekârlık yapan sizlere sesleniyorum: Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın"

        Giriş: 11.08.2025 - 12:24 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:24
        İsim vermeden yerden yere vurdu
        Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından bulunduğu bir açıklamayla dikkat çekti. Konserlerinde playback yapan meslektaşlarını hedef alan Ersoy, açtı ağzını yumdu gözünü.

        "HEPİNİZE TOKADI BASTIM"

        "İnsanları kandırmayın" diyerek tepki gösteren Bülent Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunun dikkatine! Ben zaferlerin kadınıyım! Hadi evinize! Milletin davetlilerle dahi dolduramadığı Antalya Açıkhava Sahnesi'ni aslanlar gibi zinga zink doldurdum, taşırdım. Konserde, teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yaparak -mış -mışlarla halkı kandıran, sahtekârlık yapan sizlere sesleniyorum: Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın. Defolun, çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtlağını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur. Ah Müzeyyen ablam ah... Benim canım üstadım, ablam... Ah Zeki Bey'ciğim ah... Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekârlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten... Bir zamanlar ne demiştim, "Ben bu bitikleri bilgimle döver, sesimle gömerim!" Ey okuyamayanlar, sesini kaybetmiş olanlar... Sizi gidi yalancılar, sizi... Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız. Nitekim, geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir haberi de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum. O "Çok kıymetli" diye bahsedilen bir sanatkârın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular "Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik" diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler. Çok üzülüyorum çok... Yazık ki bunlar gerçekten koskoca, devasa isimler... Okuyamıyorsunuz! Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra dağ dayanmaz kızlar. Yoksa sizi böyle protesto ederler, halkın tokadını da yersiniz. İşte en son Antalya Açıkhava konserimde de yeniden, yine hepinize tokadı bastım. Çünkü ben zaferlerin kadınıyım. Haydi evlerinize haydi..."

        Fotoğraflar: DHA, İHA

