Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kubbeden şehre: Selimiye’nin ışığı Ramazan'ı selamladı

        Kubbeden şehre: Selimiye’nin ışığı Ramazan'ı selamladı

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonuyla yenilenen aydınlatma, Selimiye'nin kubbe ve kemerlerini özgün dokuya dokunmadan öne çıkarırken Ramazan'ın ilk akşamında iç mekânı ve Edirne'nin gece siluetini yeni bir ışıltıyla buluşturdu. 845 kandil ve ayarlanabilir projektörlerle mimari detaylar belirginleşirken cami, kapsamlı onarımın ardından yeniden tam kapasite ibadete açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne gecesi ışıkla nakışlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü restorasyon kapsamında yenilenen aydınlatma sistemiyle Selimiye Camii, Ramazan ayının ilk akşamında hem iç mekânda hem de Edirne’nin gece siluetinde etkileyici bir görünüme kavuştu.

        İbadet için camiye gelen vatandaşlar, Edirne’nin simge yapısı, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” sözleriyle nitelediği Selimiye Camii’nde yenilenen aydınlatma sistemiyle oluşan atmosferi ilgiyle karşıladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından dün ikindi vakti kılınan namazla cami yeniden tam kapasite ibadete açıldı.

        REKLAM

        Bilim kurulu nezaretinde yürütülen restorasyon kapsamında yapının her bölümü titizlikle ele alındı. Statik güçlendirmelerden kurşun kaplamalara, iç mekân düzenlemelerinden özgün mimari detayların ihyasına kadar pek çok başlıkta çalışma gerçekleştirilirken hazire düzenlemesi, çini temizliği ve çevre peyzajına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Gece Manzarasına Yeni Dokunuş

        Restorasyon sürecinde aydınlatma sistemine özel önem verildi. Yapılan tasarımda kubbe, kemer ve taşıyıcı unsurların hacim etkisini güçlendiren çözümler uygulandı; ışık yerleşimleri yapının özgün dokusuna müdahale edilmeden planlandı.

        Ödüllü bir aydınlatma firmasıyla yürütülen çalışmada ekipmanlar, yapıya zarar vermeyecek ve kalıcı iz bırakmayacak şekilde konumlandırıldı.

        Caminin iç mekânında 845 kandil kullanıldı. Dış cephede 1.386, iç cephede 270 ve peyzaj alanında 61 aydınlatma ekipmanı yerleştirildi. Dış cephede 2.200–6.500 Kelvin aralığında projektörlerin tercih edildiği sistemde ışık şiddeti ayarlanabilir özellikte tasarlandı; soğuk beyaz, sıcak sarı ve günışığı tonları istenilen ölçüde ayarlanabiliyor.

        Yenilenen sistemle birlikte Selimiye Camii’nin mimari detayları daha belirgin hâle gelirken, Edirne’nin gece manzarasında daha dengeli ve estetik bir görünüm elde edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

        #ramazan selimiye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme