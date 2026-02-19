Kubbeden şehre: Selimiye’nin ışığı Ramazan'ı selamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü restorasyon kapsamında yenilenen aydınlatma sistemiyle Selimiye Camii, Ramazan ayının ilk akşamında hem iç mekânda hem de Edirne’nin gece siluetinde etkileyici bir görünüme kavuştu.

İbadet için camiye gelen vatandaşlar, Edirne’nin simge yapısı, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” sözleriyle nitelediği Selimiye Camii’nde yenilenen aydınlatma sistemiyle oluşan atmosferi ilgiyle karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından dün ikindi vakti kılınan namazla cami yeniden tam kapasite ibadete açıldı.

REKLAM

Bilim kurulu nezaretinde yürütülen restorasyon kapsamında yapının her bölümü titizlikle ele alındı. Statik güçlendirmelerden kurşun kaplamalara, iç mekân düzenlemelerinden özgün mimari detayların ihyasına kadar pek çok başlıkta çalışma gerçekleştirilirken hazire düzenlemesi, çini temizliği ve çevre peyzajına yönelik çalışmalar sürüyor.