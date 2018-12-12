‘Bir Litre Gözyaşı’ dizisinin aşıkları Mert Yazıcıoğlu ile Miray Daner, gerçek sevgililerinin film galasında buluştu. Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Miray Daner’in sevgilisi Kubilay Aka’nın başrolleri paylaştığı ‘Aşk Bu Mu?’ filminin dün gerçekleşen galasında buluşan genç yıldızlar, ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı.

Yeni neslin gözde dört oyuncusunun fotoğrafı, kısa sürede büyük beğeni alırken sosyal medyada ‘Muhtemel set aşkı dedikodularının önünü kestiler’ yorumları da yapıldı.

AŞKLARI DA SETTE BAŞLAMIŞTI

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi geçen yaz çekilen ‘İyi Oyun’ filminin setinde, Miray Daner ile Kubilay Aka’nın ilişkisi de ‘Vatanım Sensin’ dizisinin setinde başlamıştı.

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