Kubilay Aka, sosyal medyada linç edildi

Kubilay Aka, konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli eleştirildi.

Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan

Programda, doğal olarak Kubilay Aka'nın beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'dan da söz edildi. İbrahim Selim'in, "Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?" sorusuna Kubilay Aka; "Soyadını" cevabı verdi. Aka'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından ergen davranışı olarak nitelendirildi. Ünlü oyuncu, verdiği cevapla eleştirilirken; "Onun yerine ben utandım" merkezli yorumlar yapıldı.