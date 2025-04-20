Kubilay Aka, sosyal medyada linç edildi
Kubilay Aka, konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medyada linç edildi
Kubilay Aka, konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli eleştirildi.
Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan
Programda, doğal olarak Kubilay Aka'nın beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'dan da söz edildi. İbrahim Selim'in, "Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?" sorusuna Kubilay Aka; "Soyadını" cevabı verdi. Aka'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından ergen davranışı olarak nitelendirildi. Ünlü oyuncu, verdiği cevapla eleştirilirken; "Onun yerine ben utandım" merkezli yorumlar yapıldı.