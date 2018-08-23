Evlerinin önünde çektiği videoyu gönderince...

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Küçük Cansu'nun videosu yol sorununu çözdü

Erzurum'da evlerinin önündeki yolun toprak olması ve yağışlı havalarda çamurlaşması nedeniyle tekerlekli sandalyeyle okula giderken zorluk çeken 8 yaşındaki kas hastası Cansu Bozan, yaşadığı bu soruna çektiği video ile çözüm buldu.

23.08.2018 - 11:40 | Güncelleme: İHA

Aziziye ilçesi Adalar Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde yaşayan Nagehan ve Özcan çiftinin çocukları Cansu Bozan'a 2 yaşında kas hastalığı (herediter polinöropati) teşhisi konuldu.

Bu hastalık nedeniyle yürüme yetisini kaybedip tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Bozan, hayata küsmeyip ailesinin de desteğiyle okuldaki eğitimine devam etti.

Cansu Bozan, evlerinin önündeki yolun toprak olması ve yağışlı havalarda çamurlaşması nedeniyle okula gidip gelirken yaşadığı soruna çözüm aradı.

Bir süre önce cep telefonuyla çektiği video ile evlerinin önündeki toprak alanda çektiği sorunu anlatan Bozan, bu videoyu hem Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'a hem de belediyenin WhatsApp ihbar hattına gönderdi.

Videonun yetkililere ulaşmasıyla 2 gün içinde Bozan'ın oturduğu evin bulunduğu alan belediye ekiplerince asfaltlandı. Küçük Cansu, talebinin yerine getirilmesi nedeniyle çektiği ikinci video ile Orhan ve ekibine teşekkür etti.

Cansu Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evimizin önü asfalt olmadığı için tekerlekli sandalye ile bir yere gidip gelirken çok zorlanıyordum. Bir sabah dedim ki bu sorunu anlatan video çekip belediye başkanına göndereyim, o da burayı asfalt yaptırsın. Sonra videoyu gönderdim ve 2 gün içinde sağ olsunlar isteğimi yerine getirdiler." dedi.

TEK HAYALI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÖRMEK 

Bozan, büyüdüğünde hemşire olmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Evimizin önü çok güzel asfaltlandı. Artık okula çok rahat gideceğim. Tek hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek ve onunla tanışmak. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, en kısa zamanda ona da video göndereceğim."

"CANSI MORAL KAYNAĞIMIZ"

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da "Cansu özellikle evinin önündeki toprak yolun durumuyla ilgili okula gidip gelirken yaşadığı sıkıntıları video ile çekerek ifade etmiş. Video bize ulaşınca hemen arkadaşlara gereğinin yapılması yönünde talimat verdim. Sağ olsun Cansu da ikinci bir video çekip evlerinin önü asfalt yapıldığı için bizlere teşekkür etmiş. Bu hareketiyle Cansu moral kaynağımız oldu." dedi.

Belediyecilikte talebin yerine getirilmesinin önemine değinen Orhan, bölgede vatandaşla her türlü kanaldan iletişim kurduklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Orhan, daha önceden Cansu'ya bir sözünün olduğunu hatırlatarak, kendisine bilgisayar hediye etti.

Cansu'nun teşekkür videosuna hem belediye ekibinin ve şahsının çok sevindiğini dile getiren Orhan, "Cansu'nun bu davranışı örnektir, bu duyarlılığı için kendisine hem teşekkür etmek hem de eğitiminde başarılar dilemek için ziyarete geldik. Cansu Cumhurbaşkanımızı çok seviyor, ümit ediyorum inşallah bu hayaline de kavuşur." ifadelerini kullandı.

Cansu Bozan'ın annesi Nagihan ise Cansu'nun 2 yaşından sonra tip 3 kas hastası olduğunu belirterek, "Yağmur yağdığında evin önü toprak olduğu için sürekli çamur oluyordu ve kızım dışarı çıkamıyordu. Birkaç kez kızım bu yoldan giderken düştü, o zaman hiç aklımıza gelmedi belediyeye söylemek. Yakın zamanda Cansu video çekip durumu belediyeye bildirmek istedi. Biz de müsaade ettik. Sağ olsun ekipler hemen gelip yolu asfaltladı. Kızım Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı çok seviyor ve tek hayali onu görmek." diye konuştu.

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