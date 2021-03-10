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"Küçük çiftçiler" tarım ürünü yetiştirmeyi AB destekli projeyle uygulamalı öğreniyor

Sakarya'da bir ilkokul tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) hibe desteği alan projeyle çocuklar, ekiminden hasadına kadar tarım ürünlerinin yetiştirilmesini, ziraat mühendislerinden uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

AA

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu Erasmus proje ekibi tarafından, gelecek nesillerin toprakla bağlarının kurulması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mısır Araştırma Enstitüsü ve Arifiye Belediyesinin desteğiyle 2 yıl önce "Küçük Çiftçiler Toprakla Buluşuyor" projesi başlatıldı.

Bu sene AB'den hibe desteği almayı da başaran proje 2 yıl daha devam edecek. Okul öğretmenleri, proje ortağı İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'a yapacakları eğitim gezileriyle çalışmalarını tanıtacak.

Bu ülkelerden gelecek öğretmen ve öğrenciler de projeyi yerinde inceleme fırsatı bulacak.

- "Doktor ve mühendis de olsalar hobi bahçeleri olmalı"

Okul Müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları ekme, biçme ve üretime yönlendirmek amacıyla projeyi uyguladıklarını söyledi.

Bu sayede tohumdan ürüne bütün serüveni çocukların görmesini sağladıklarını anlatan Yamak, "Tohumlar, ziraat mühendislerimiz eşliğindeki eğitimle öğrencilerimiz tarafından yetiştiriliyor. Daha sonra fidan haline gelenler, buradaki uygulama bahçemize dikilerek ürün vermesi sağlanıyor." dedi.

Yamak, "Geleceğin çiftçileri, doktor, mühendis ve öğretmen de olsa gelecekte kendilerine ait birer hobi bahçeleri olsun, kendi evlerinin önünde tarım ürünleri yetiştirebilsinler istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Geleceğin ziraat mühendislerini yetiştirmeye çalışıyoruz"

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Koordinatörü yüksek ziraat mühendisi Ahmet Duman da araştırma geliştirmeyi, toprağı ve tohumu bilen gençliğin yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Besinlerin sofraya nasıl geldiğini minik öğrencilere öğreterek onlara toprak, tohum ve besin sevgisi aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Duman, "Geleceğin ziraat mühendislerini kaliteli ve bilgili yetiştirmenin temelini atmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Edinaz Tunga da büyüyünce ziraat mühendisi olmak, kendisi gibi çocuklara çiftçiliği öğretmek istediğini söyledi.

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