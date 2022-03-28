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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ ANNE! 8 Aylık bebeğini yastıkla boğmaya kalktı! - Güncel haberler
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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Diyarbakır'dan vicdanları zorlayan bir haber... 8 aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen cani anne, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye küçük çocuğun hayatına son vermeye kalktı

CANİ ANNE! 8 Aylık bebeğini yastıkla boğmaya kalktı! - Güncel haberler
Küçük çocuğunu boğmaya kalktı!
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DHA

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

"BAK BÖYLE KURTULACAĞIM İŞTE!"

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

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