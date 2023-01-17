'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak

'Küçük Prens', yarıyıl tatili boyunca Maximum Uniq Box'ta sahnelenecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkartacak

'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan ve hayat bulan 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', BKM organizasyonu ile 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box'ta hayranlarıyla buluşacak.

'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

40 dakikalık bu deneyim izleyicilerine geçmişin, bugünün ve geleceğin kesişiminde görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bestemsu Özdemir: Evlilik teklifinden sonra bir şey değişmedi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Evlilik teklifinden sonra bir şey değişmedi"
Zehra Çilingiroğlu: Mürsel ile ilişkimiz güzel gidiyor - Magazin haberleri
MAGAZİN "İlişkimiz güzel gidiyor"
Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet Özdemir'e - Magazin haberleri
MAGAZİN "Yazdığım bütün şarkılar eşime..."
Miray Daner: Her şey çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Her şey çok güzel gidiyor'
Hülya Avşar: Ben kendim antidepresanım - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ben kendim antidepresanım"
Ozan Doğulu'dan 'boy' eleştirilerine yanıt: Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Hera Aslan... - Magazin haberleri
MAGAZİN "Aşık olmanın boy ile alakası var mı?"
Ebrar Karakurt'un 10 yıl önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ebrar Karakurt'un 10 yıl önceki hali ortaya çıktı! ...
Sinema bileti ücretleri 4 ayda % 44 arttı
MAGAZİN 4 ayda yüzde 44 zam
Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu!
Survivor Özgür kimdir? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? 2023 Survivor Gönüllüler kadrosundaki Özgür Tetik hayatı ve biyografisi
MAGAZİN Survivor Özgür Tetik kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.