Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan Hasan Ali, Levent Öner ve Muhammet Gözsu'ya ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, üç kişi yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.