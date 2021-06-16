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Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay

Küçükçekmece'de yavru kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. adlı kişiye para cezası kesilirken, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay
Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay
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DHA

İddiaya göre, Japon uyruklu D. M.'nin yaklaşık 3 yıldır yaşadığı Gültepe Mahallesi'ndeki sokakta bazı yavru kediler kaybolmaya başladı.

Bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü görerek durumu polise bildirdi. Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti.

10 bin 375 lira para cezası verilen Japon vatandaşı sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.

"BURADA İSTEMİYORUZ"

D.M.'nin evde yediği yavru kedilere 2 ay boyunca bakan esnaf Yasin Öztürk, "Burada 2 ay önce kedim yavruladı. Mahalleli ile birlikte onlara baktım, besledim, büyüttüm. Yuva yapıp orada besledik. Bir sabah uyandığımızda yavru kediler yoktu, bulamadık. Sabah saat 5-6 gibi yan binada oturan Japon uyruklu bir kişinin, kedileri kovaya koyup evine çıkardığını duyduk.

İlk anda şüphelenmedim. Bir insanın yavru kediyi alıp öldürebileceğine inanmadım. Ben 2 ay kedilere baktım, bir kere bile mama, su getirmedi. Polise haber verdik, bir bankada yakaladılar. Polis merkezine götürüyorlar, kedileri onun öldürdüğünü öğreniyorlar. Para cezası yazılmış. Şu an kendisi nerede bilmiyorum. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz. Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri evinin önünde yakaladığı Japon vatandaşına linç girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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