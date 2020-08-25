KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu başlıyor

KüçükÇiftlik Park'ın tiyatrolara destek olmak amacıyla gönüllülük esasına bağlı kalarak kapılarını açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun programı uzun bir aradan sonra ilk kez sahneleyecekleri oyunlarıyla devam ediyor.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program;
3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi
4 Eylül Cuma: Bir Baba Hamlet
5 Eylül Cumartesi: Bir Baba Hamlet
6 Eylül Pazar: Basit Bir Ev Kazası
10 Eylül Perşembe: İki Bekar
17 Eylül Perşembe: Kral Lear
18 Eylül Cuma: Kral Lear
24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler
25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada
26 Eylül Cumartesi: Halktan Biri Travis Pine
29 Eylül Salı: Evlat
30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar
1 Ekim Perşembe: Bir Garip Orhan Veli
8 Ekim Perşembe: Fanatik
15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda
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