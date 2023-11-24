'Kudüs İşgal Altında'nın klibi iki dilde yayımlandı AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile ABD'li şarkıcı Della Miles, 'Kudüs İşgal Altında' adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser yayımladı

Eserlerden biri Türkçe, diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı. Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken, sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri ise Della Miles seslendirdi.

"VİDEOYU KALDIRMIŞLAR" Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirtti. Arzen, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler" dedi. Fotoğraflar: AA ABD'li şarkıcıdan Türkiye'ye övgü 'Türkiye mükemmel bir ülke'