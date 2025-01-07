Kuduz riski! Mahalle karantinaya alındı!

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş’a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

KÖPEK BİR SÜRE SONRA ÖLDÜ DHA'daki habere göre gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, “Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.