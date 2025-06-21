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        Haberler Yaşam Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra bir ilk! Minik beyaz kuğunun adı Parla oldu

        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta yeni dünyaya gelen minik beyaz kuğunun ismi Parla oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:24
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        Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta, 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu dünyaya geldi.

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        Parkta düne kadar 3'ü beyaz, 11'i siyah olmak üzere 14 kuğu bulunuyordu. Dün dünyaya gelen yavruyla sayı 15'e yükselirken, beyaz kuğu sayısı da 4'e çıkmış oldu.

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        Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

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        Çankaya Belediyesi, sosyal medya üzerinden isim önerileri toplamaya başladı. Beyaz kuğu yavrusunun ismi, halk oylaması sonucunda "Parla" oldu.

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        Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halk oylaması sonucunda kuğu yavrusunun isminin belirlendiği belirtilerek, "Kuğulu Park'ta dünyaya gelen yavru kuğumuzun ismi belli oldu.

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        Sosyal medyadan gerçekleştirdiğimiz halk oylamasında oy çokluğuyla 'Parla' ismi seçildi. İlginiz ve sevginiz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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        Öte yandan görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

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        #ankara
        #Kuğulu Park
        #beyaz kuğu
        #beyaz kuğu yavrusu
        #yavru kuğu
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