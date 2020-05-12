Kulakta uğultu bir basınç şeklinde ortaya çıkma hissi uyandıran bir durumdur. Kulakta uğultu çok sık görülmeyen bir durumdur. Ancak görülmesi halinde oldukça rahatsız edici bir durum ortaya çıkmaktadır. Kulak uğultusu bazı hastalıkların alt belirtileri olarak çıkabileceği gibi; kulakta oluşan kirler ve yüksek ses de buna etki edebilmektedir.

Kulak uğultusu nedenleri nelerdir?

Meniere Hastalığı ; genetik nedenler, alerjik durumlar, başta oluşan travmalar ve viral enfeksiyonlar ile ortaya çıkabilen Meiere hastalığında kulakta bulunan sıvının yoğun bir şekilde artması, fazla yer kaplaması ve iç kulak üzerinde baskı yaratması sonucunda oluşmaktadır. Bu hastalığın belirtilerinde; baş dönmesi, kulak uğultusu, basınç ve işitme kaybı oluşmaktadır. Belirtileri ara ara şiddetlenerek ortaya çıkmaktadır.

; genetik nedenler, alerjik durumlar, başta oluşan travmalar ve viral enfeksiyonlar ile ortaya çıkabilen Meiere hastalığında kulakta bulunan sıvının yoğun bir şekilde artması, fazla yer kaplaması ve iç kulak üzerinde baskı yaratması sonucunda oluşmaktadır. Bu hastalığın belirtilerinde; baş dönmesi, kulak uğultusu, basınç ve işitme kaybı oluşmaktadır. Belirtileri ara ara şiddetlenerek ortaya çıkmaktadır. Kulak Kiri : Kulağın bakterilere, toz, kir gibi etkenlere karşı koruyan balmumu gibi bir salgı olan kulak kiri; fazla birikmesi ve arada dışarı atılmaması nedeni ile kaşıntı ve kuruma yapabilmektedir. Bu durumda eski kirin dışarı atılması ile yenisi oluşur ancak; kulak pamuğu ile eski kir içeri itilerek birikmeye neden olur. Bu durum ile birikme; kulakta uğultu ve işitme kaybı olmasına etki etmektedir.

: Kulağın bakterilere, toz, kir gibi etkenlere karşı koruyan balmumu gibi bir salgı olan kulak kiri; fazla birikmesi ve arada dışarı atılmaması nedeni ile kaşıntı ve kuruma yapabilmektedir. Bu durumda eski kirin dışarı atılması ile yenisi oluşur ancak; kulak pamuğu ile eski kir içeri itilerek birikmeye neden olur. Bu durum ile birikme; kulakta uğultu ve işitme kaybı olmasına etki etmektedir. Hipertansiyon : Kan basıncının yükselmesi ile ortaya çıkan yüksek tansiyon da kulak uğultusu, zihinsel karışıklık, kalp ritminde düzensizlik ve yorgunluk ortaya çıkmaktadır.

: Kan basıncının yükselmesi ile ortaya çıkan yüksek tansiyon da kulak uğultusu, zihinsel karışıklık, kalp ritminde düzensizlik ve yorgunluk ortaya çıkmaktadır. Kulak uğultusu bazı beyin tümörleri nedeni ile de ortaya çıkabilmektedir.

Bazı ilaçların yan etkisi olarak da kulak uğultusu ortaya çıkabilmektedir.

Kafa ya da boyunda oluşan travmalarda kulak uğultusu yapabilir.

Ankisiyete bozukluğu ve stres hali de bazı durumlarda kulak uğultusuna neden olmaktadır.

Şeker hastalığında yükselme durumunda kulakta uğultu olabilmektedir.

Aşırı tuz tüketilmesi de neden olur.

Aşırı yüksek sesler

Ani sesler

Kulak uğultusunun tedavisinde ortaya çıkan başka semptomlarda varsa altta hangi hastalık baş gösteriyorsa ona göre bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kulakla ilgili sorunlardan kaynaklanması halinde ilk olarak bir KBB uzmanına başvurmak gereklidir. Eğer kulakta bir sorun olmadığı teşhis edilirse sizi farklı uzmanlık dalları için yönlendirecektir.

Sürekli kulak uğultusu yaşayan kişilerin bu durumdan oldukça sıkılmaları doğal olarak yaşamlarını etkilemesine de neden olmaktadır. O yüzden ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.