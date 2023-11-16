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        Haberler Gündem Trafik Kullandığı traktörün altında kaldı

        Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

        Adıyaman'da, tarlasında çalıştığı sırada traktörün altında kalan yaşlı çiftçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:20
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        Kullandığı traktörün altında kaldı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.

        Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #son dakika haberleri adıyaman
        #traktör
        #Besni
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