Büyükada’da 9 atın öldüğü, 4 atın yaralandığı yangın felaketinin üzerinden 4 ay geçti. Atların feci koşullarda tutuldukları ahırda yanarak can verdiği olay hafızalarda taze... Alevlerin arasından sağ kurtulan yaralı atların yaşam mücadelesi ise sürüyor. "Sakura" da fayton yangınından üçüncü derece yanıklarla kurtulan o atlardan biriydi.

Olayın ardından İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi gören daha sonra da Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından sahiplenen 'Sakura' dün doğum yaptı.

MUTLULUKTAN AĞLATAN HABER

Haberi yaralı atların sağlık durumuyla yakından ilgilenen Okan Oflaz duyurdu.

Oflaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küllerinden doğmak, umut olmak, ümit vermek. Sakura, canımızın içi güzel kız. 1 Ocakta Büyükada'da çıkan fayton yangınından üçüncü derece yanıkla çıkıp, tüm vücudu dökülmesine rağmen aylardır direniyordu. Sebebi bu minikmiş" ifadelerini kullandı.

Vücudunda halen felaketin izleriyle yaşama tutunmaya çalışan 'Sakura'nın tam anlamıyla iyileşmediği belirtildi. Yaralı atın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Dernek yaralı atların bakımı için yardım bekliyor.

Büyükada Yörükali mevkiinde 1 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada olayın tesisatta oluşan kısa devreden kaynaklandığı ifade edilmişti.