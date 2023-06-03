Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk konuşmasında göze çarpan detaylar: Sanatçı, sporcu ve bilim insanları... - Son dakika haberler
ABONE OL

Külliye’deki "Göreve Başlama Töreni"nden dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk konuşmasını Beştepe’de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Göreve Başlama Töreni"ndeki konuşması sırasında kendisine eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Erdoğan’ın konuşmasını gerçekleştirdiği platformda ise sanatçı, sporcu, bilim insanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve azınlık cemaatlerinin temsilcileri vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk konuşmasında göze çarpan detaylar: Sanatçı, sporcu ve bilim insanları... - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk konuşmasını Beştepe’de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Göreve Başlama Töreni'ndeki konuşması sırasında kendisine eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Erdoğan’ın konuşmasını gerçekleştirdiği platformda ise sanatçı, sporcu, bilim insanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve azınlık cemaatlerinin temsilcileri vardı.

TÖRENE YAĞMUR ENGELİ

Törenler 9 Temmuz 2018’den farklı olarak Ankara’daki yağışlı havanın etkisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bahçesi’nde gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiğinde eşi ile birlikte davetlileri selamladı, tokalaşarak sohbet etti. Cumhurbaşkanı ardından kürsüye geldi. Bu sırada da eşi Emine Erdoğan kendisine eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın TBMM'de gerçekleşen yemin töreninden farklı bir kıyafetle katıldığı törende yakasında da bu kez yusufçuk değil, Ay-yıldızlı broş vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformda bilim insanları, sanatçı ve sporcularla birlikte azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan&rsquo;ın konuşmasının ardından dua etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından dua etti.

Eski Futbolcu Mesut Özil ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın uzun süren sohbeti dikkat çekti. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'da 2018 yılındaki törenlerde olduğu gibi bu törende de yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile t&ouml;rene katılan liderler arasındaydı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile törene katılan liderler arasındaydı.

40 dakikalık konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda bulunan Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanları’na teşekkür etti.

CUMHUR İTTTİFAKI VE OĞAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Erdoğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile 28 Mayıs seçimlerinde kendisine desteğini açıklayan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a ise özel olarak teşekkür etti.

ABDULLAH GÜL DE KÜLLİYE’DEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son teşekkür ettiği isim ise kendisini 28 Mayıs seçimlerinden sonra arayarak tebrik eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Erdoğan “Halef-Selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törene Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da katıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih'te kırılan ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı
GÜNDEM Ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı
LGS sınav duası: LGS sınavı için okunacak dualar neler? Sınav duası okunuşu ve anlamı
GÜNDEM LGS sınav duası okunuşu
Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
GÜNDEM Türk Yıldızları nefesleri kesti
Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur İbrahim Altay hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Uğur İbrahim Altay kimdir?
Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı
GÜNDEM "Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı"
Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
GÜNDEM Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi?
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika deprem açıklaması! Karşılaştırma yaparak detayları anlattı
GÜNDEM Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan ...
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? LGS sistemi
GÜNDEM LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM İbrahim Kalın kimdir?
VERGİSİZ iPHONE FİYATLARI: Öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar ve kaç TL?
GÜNDEM Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.