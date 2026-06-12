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        Haberler Kültür-Sanat Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran’da İş Vapur’da!

        Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran’da İş Vapur’da!

        İstanbul'un kültürel mirasını çağdaş sanat, müzik, edebiyat ve ekoloji temalarıyla buluşturan Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran'da İş Vapur'da sanatseverleri ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran'da İş Vapur'da!

        İstanbul’un kültürel hafızası, çağdaş sanatın dinamizmi ve denizin ilham veren sesi, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kültür Hatları Festivali ile bir araya geliyor.

        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde Sanatatak tarafından hazırlanan festival programı, İş Vapur’un benzersiz atmosferinde iki gün boyunca katılımcılarla buluşuyor.

        Program, ses ve dans atölyelerinden konuşmalara, münazaralardan okuma tiyatrosuna uzanan zengin ve çok disiplinli bir içerik sunuyor.

        Festivalin ilk günü, müzisyen ve Vokal Akademi’nin genel koordinatörü Ezgi Barhan’ın vapurun salınımını performansa dönüştüren “Ses ve Dans Atölyesi” ile başlıyor.

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        Kültür-sanat gazetecileri Efnan Atmaca ve Emrah Kolukısa, “Çağdaş Sanat Dünyayı Değiştirir mi?” başlıklı münazarada sanatın dönüştürücü gücünü tartışmaya açıyor.

        Ressam Burcu Perçin yürütücülüğündeki “Dinle & Yarat Atölyesi”nde katılımcılar plak melodileri ve vapur sesleri eşliğinde üretim yaparken, söz yazarı ve besteci Güney Marlen ile “Şarkı Sözü Yazma Atölyesi” kelimeler, ritim ve gündelik duygular arasında dolaşıyor.

        İlk gün, Ezgi Aydoğanoğlu’nun moderatörlüğündeki “İçinde ‘Deniz’ Geçen Şarkılarla Karaoke” ile neşeli bir kapanış yapıyor.

        İkinci günün odağında ekoloji yer alıyor: Deniz biyoloğu ve belgesel yapımcısı Mert Deniz Gökalp ve gazeteci-yazar Mehveş Evin, deniz ekosistemini ve kentle kurduğumuz ilişkiyi tartışıyor. Etnomüzikolog Prof. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, “Deniz Kızı Eftelya” üzerinden İstanbul’un kültürel hafızasına taze bir perspektiften bakıyor.

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        İş Sanat’ın büyük ilgi gören çocuk kitabı Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, her yaştan izleyiciye hitap eden bir okuma tiyatrosu olarak güverteye taşınıyor. Ayşegül Sönmez moderatörlüğündeki sürprizlerle dolu “Sanatatak Quiz”in ardından festival, yine deniz şarkılarından oluşan karaoke ile sona eriyor.

        İş Vapur’un ev sahipliği yapacağı Kültür Hatları Festivali’nin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz. Festival için tek günlük biletlerin yanı sıra, 1. ve 2. günleri kapsayan avantajlı kombine bilet seçeneği de sunuluyor.

        Kültür Hatları Festivali Programı

        20 Haziran Cumartesi

        • 12.00-13.00 Ses ve Dans Atölyesi (Ezgi Barhan)
        • 13.30-14.30 Münazara: Çağdaş Sanat Dünyayı Değiştirir mi? (Efnan Atmaca, Emrah Kolukısa)
        • 15.00-16.00 Dinle & Yarat Atölyesi (Burcu Perçin)
        • 16.30-17.30 Şarkı Sözü Yazma Atölyesi (Güney Marlen)
        • 18.00-19.00 İçinde “Deniz” Geçen Şarkılarla Karaoke (Moderatör: Ezgi Aydoğanoğlu)

        21 Haziran Pazar

        • 12.00-13.00 Deniz Ekosistemi Hakkında Konuşma (Mert Deniz Gökalp, Mehveş Evin)
        • 13.30-14.30 “Deniz Kızı Eftelya” Eşliğinde Taze Bir Okuma (Evrim Hikmet Öğüt)
        • 15.00-16.00 Okuma Tiyatrosu: Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler
        • 16.30-17.30 Sanatatak Quiz (Moderatör: Ayşegül Sönmez)
        • 18.00-19.00 İçinde “Deniz” Geçen Şarkılarla Karaoke (Moderatör: Ezgi Aydoğanoğlu)
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