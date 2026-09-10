212 Photography Istanbul fotoğrafın 200. yılını kutluyor

Bu yıl 26 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında dokuzuncu edisyonu gerçekleşecek 212 Photography Istanbul, fotoğrafın 200. yılında uluslararası sanatçıları ve farklı küratöryel yaklaşımları İstanbul’un kültür-sanat rotasına yayılan programıyla bir araya getiriyor.

Sergilerden konuşmalara, sanatçı buluşmalarından atölyelere uzanan programıyla festival, bu yıl da fotoğrafın farklı ifade biçimlerini bir araya getirerek şehrin kültür sanat takvimine yön vermeye hazırlanıyor.

212 Photography Istanbul, fotoğrafın 200. yılını odağına alan 2026 programının ilk adımını haziran ayında düzenlediği söyleşi serisiyle attı. Festivalin bu yılki programı da aynı yaklaşımı sergiler, konuşmalar, atölyeler ve özel projelerle zenginleştirerek fotoğrafın iki yüzyıllık yolculuğunu farklı perspektiflerden ele almayı sürdürüyor.

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212 Photography Istanbul, dokuzuncu edisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul’da festival takipçilerini ağırlayacak.

Bu yıl da İstanbul’un pek çok noktasında, 25’in üzerinde mekânda izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 212 Photography Istanbul, festivalin ana sponsoru Peugeot ile birlikte festival boyunca izleyicilere özel içerikler ile birlikte festival programını farklı deneyim alanları ve özel buluşmalarla genişletiyor.

Jill Greenberg

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Şehre Yayılan Festival Rotası

Festival, dokuzuncu edisyonunda da yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek şehirle kurulan yaratıcı diyaloğa odaklanan kapsamlı programı ve mekân desteğiyle İstanbul’un pek çok noktasında sanatla örülü bir keşif rotası sunacak. Festival kapsamında bu yıl sergilere ev sahipliği yapacak mekânlar arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Galata Rum Okulu, 212 Studio, Akaretler, Eski Posta Han, St. Benoît Kilisesi, Yapı Kredi bomontiada, Taksim Sanat, Institut français gibi İstanbul’un mimari ve tarihi açıdan öne çıkan noktaları yer alacak. Festivalin söyleşi, film gösterimleri ve imza günleri ise Minoa, Pera Müzesi ve Soho House’ta gerçekleşecek.

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Festivalin paralel sergileri kapsamında ise Anna Laudel, Art Han (Kurşunlu Han), Art ON, Collect Gallery, Evin Sanat, Galeri 77, offgrid Art Project, oktowallz ve Ruzy Gallery yer alacak.

Festivalin ana sponsoru Peugeot, Jill Greenberg’in Monkey Portraits sergisi ve Art on Cars projesiyle festival programına eşlik ederken, festival boyunca farklı mekânlarda kurgulanan deneyimlerle de izleyicilerle buluşacak.

Fotoğrafı çevre, coğrafya ve insanlık üzerine küresel bir anlatıya dönüştüren Yann Arthus-Bertrand’ın 1970’lerden günümüze üretimlerini odağına alan sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Kültür Yolu Festivali kapsamında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. 18 farklı İskandinav fotoğrafçının bir araya geldiği Colors of Scandinavia 212 Studio’da, Les Rencontres d'Arles’ın 2025 programında öne çıkan sergilerinden biri olan On Construction “Brazilian Modernist Photography” ise Eski Posta Han’da JOTUN’un desteğiyle görülebilecek. Gündelik hayatı kendine özgü mizahı, renk kullanımı ve gözlem gücüyle yorumlayan Martin Parr’ın kariyerine kapsamlı bir bakış sunan Short & Sweet retrospektif sergisi MAVİ sponsorluğunda Galata Rum Okulu’nda, Frank Horvat’ın moda fotoğrafçılığının yerleşik kodlarını doğal jestler, gündelik anlar ve spontane bir bakışla yeniden yorumlayan çalışmalarını bir araya getiren sergisi Please Don’t Smile ise ULUDAĞ sponsorluğunda sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’nin fotoğraf belleğini koruma ve erişilebilir kılma amacıyla çalışan Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM) de festival kapsamında gerçekleşecek bir sergiyle 2026 programında yer alıyor.

Martin Parr

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Çağdaş Fotoğrafın Öne Çıkan İsimleri İstanbul’da

Festival programı, çağdaş fotoğrafın farklı yaklaşımlarını temsil eden uluslararası sanatçıları bir araya getiriyor.

Yakın zamanda hayatını kaybeden çağdaş belgesel fotoğrafın en etkili isimlerinden Martin Parr, gündelik yaşamı mizah, ironi ve keskin gözlem gücüyle yorumladığı kapsamlı seçkisiyle festivalde yer alırken; dünyayı gökyüzünden belgeleyen ikonik çalışmalarıyla tanınan Yann Arthus-Bertrand, insan ile doğa arasındaki ilişkiye farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor. Jill Greenberg ise çarpıcı portreleri aracılığıyla duygu, güç ve kırılganlık kavramlarını pop estetiğiyle yeniden yorumluyor.

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Fotoğrafın Hafızasından Bugüne: Ustalar ve Arşivler

Festivalin 2026 programı, çağdaş üretimlerin yanı sıra fotoğraf tarihinin önemli isimlerine ve fotoğrafın kültürel belleğine de odaklanıyor. Frank Horvat’ın moda fotoğrafçılığının yerleşik kodlarını doğal jestler, gündelik anlar ve spontane bir bakışla yeniden yorumlayan çalışmalarını bir araya getiren Please Don’t Smile, sanatçının fotoğrafa yaklaşımının özgünlüğünü farklı dönemlerden seçkiler aracılığıyla ortaya koyuyor.

Türkiye’nin fotoğraf belleğini koruma, araştırma ve erişilebilir kılma amacıyla çalışmalarını sürdüren Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM) ise festival kapsamında gerçekleştireceği sergiyle Türkiye’nin fotoğraf tarihine ve arşiv kültürüne ışık tutuyor. Frank Horvat’ın kişisel üretiminden BEVFAM’ın Türkiye fotoğrafına uzanan arşiv yaklaşımına uzanan bu bölüm, fotoğrafın yalnızca bugünü belgeleyen değil, geçmişi koruyan ve geleceğe aktaran bir hafıza alanı olduğunu hatırlatıyor.

Omar Victor Diop

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Kimlik, Temsil ve Yeni Üretim Biçimleri

Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Omar Victor Diop, tarih, temsil ve kimlik meselelerini otoportreleri üzerinden ele alan anlatısıyla festivalde yer alırken; Catherine Nelson, fotoğraf ve dijital kolajı buluşturan düşsel kompozisyonlarıyla gerçeklik algısını yeniden düşündürüyor. Yapay zekâ destekli üretimleriyle uluslararası alanda dikkat çeken David Szauder ise teknolojinin yaratıcı ifade biçimlerine etkisini odağına alan çalışmalarıyla festivalin güncel söylemine katkı sunuyor.

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Brezilya Modernizminin Görsel Hafızası İlk Kez İstanbul’da

Geçtiğimiz yıl Les Rencontres d'Arles’ın öne çıkan sergileri arasında gösterilen Brazilian Modernist Photography, ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Marcella Legrand Marer ve Heloisa Espada Costa küratörlüğünde hazırlanan sergi, Brezilya modernizminin görsel hafızasını şekillendiren önemli fotoğrafçıları bir araya getirerek ülkenin kültürel dönüşümünü fotoğraf aracılığıyla görünür kılıyor.

Colors of Scandinavia ile Kuzeyin Güncel Fotoğraf Sahnesi

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Festivalin öne çıkan grup sergilerinden Colors of Scandinavia ise İskandinav fotoğrafının güncel üretimlerine odaklanıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiren sergi, bölgenin doğa, toplum, kimlik ve yaşam kültürüne dair farklı bakış açılarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

David Szauder

Film, Söyleşi, Atölye, Performans ve Müzik Programı

212 Photography Istanbul, sergilerin yanı sıra fotoğrafın farklı disiplinlerle kurduğu ilişkileri görünür kılan kapsamlı bir yan programla festival deneyimini şehrin farklı noktalarına yayıyor. Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, performanslar, müzik buluşmaları ve keşif rotaları; fotoğrafı yalnızca izlenen bir sanat formu olmaktan çıkararak düşünme, üretme, karşılaşma ve birlikte deneyimleme alanına dönüştürüyor.

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27 Eylül Pazar 10.00–15.00 — Keşif Rotası, Taşların Hafızası: Karaköy - Perşembe Pazarı Turu

10.30–13.00 — Atölye, Elçin Acun ve Mert Çağıl Türkay ile Cyanotype

17.30–19.00 — Film Gösterimi, Home

29 Eylül Salı 16.00–17.00 — Film Gösterimi, MSGSÜ Öğrenci Seçkisi

18.00–19.30 — Film Gösterimi, Terra

1 Ekim Perşembe 18.30–19.30 — Söyleşi, Henning Larsen ile Mimarlıkta Renk, Mekân ve Deneyim

3 Ekim Cumartesi 12.00–13.00 — Söyleşi, Şehrin Panoları: Arşiv Fotoğraflarından Mimarlık ve Kamusal Sanatın Hafızası

13.00–15.00 — Atölye, Burcu Böcekler ile Eminönü Monokrom: 36 Poz, Bir Şehir, Tek Film

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4 Ekim Pazar

14.00–16.00 — Atölye, O’film Route ile Şişhane’den Çukurcuma’ya Türk Sinemasının Kadrajları Arasında Yolculuk

14.00–16.00 — Keşif Rotası, Şehrin Panoları: Kadıköy’ün Seramik ve Mozaik Panoları

6 Ekim Salı 18.30–19.30 — Film Gösterimi, Andy Warhol: American Dream

8 Ekim Perşembe

18.30–19.30 — Söyleşi, Burcu Böcekler ile Kamerasız Fotoğraf Üzerine

19.45–21.15 — Performans, Kaos ve Düzen Arasında: Bir Dans Deneyi

9 Ekim Cuma 15.00–16.00 — Film Gösterimi, Man on the Roof

18.00–21.00 — Film Gösterimi, Historjá: Stitches for Sápmi

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10 Ekim Cumartesi

17.30–19.15 — Film Gösterimi, Nature

11 Ekim Pazar 14.00–16.00 — Keşif Rotası, Şehrin Panoları ile İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ)

Konsta Punkka

Atölye ve gezici keşif rotaları Fotohaus Karaköy, Karaköy – Perşembe Pazarı, Kadıköy – Bağdat Caddesi ve İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda; söyleşiler ve film gösterimleri Soho House, Pera Müzesi ve Offgrid Art Project’te gerçekleşecek. Programın diğer konser ve performans buluşmaları Sofar Sounds iş birliğiyle Ceneviz Sanat’ta; Zorlu PSM, Babylon, Komünite ve Akbank Caz Festivali kapsamındaki konserler, festivalin şehirle kurduğu ilişkiyi müzik aracılığıyla genişletecek.

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Portfolyo Değerlendirmeleri

Festivalin ilk yılından beri gerçekleştirilen Portfolyo Değerlendirmeleri ile fotoğrafçılara derinlemesine, profesyonel bir bakış açısı sunmayı amaçlanıyor. Katılımcılar, portfolyolarını festivalde sergileri ile yer alan sanatçılar ile değerlendirme şansı yakalıyor. Yeni mezun fotoğrafçılara da açık olan ve sanatçı ile birebir görüşme imkânı sunan program, fotoğraf alanında kariyer hedefleyenler için profesyonel gelişim adına değerli bir fırsat sunuyor. Kayıt ve detaylı bilgi için 212photographyistanbul.com’u takip edebilirsiniz.

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Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı!

Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası fotoğraf festivali olan 212 Photography Istanbul, her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık uluslararası yarışmasıyla farklı seslerin, sosyal, kültürel ve sanatsal olguların izini coğrafyadan ve önyargılardan bağımsız olarak sürüyor. Alanında dikkat çeken ve ufuk açan isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek yarışmanın kazananı 5.000 Euro ile ödüllendirilecek.

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Son başvuru tarihi 6 Eylül 2026 olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm detaylara 212photographyistanbul.com ve @212photographyistanbul Instagram sayfasından ulaşılabiliyor.

Festival kapsamındaki tüm sergileri tek bir biletle keşfetmek için biletler Biletişx'te satışa çıktı.