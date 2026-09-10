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        Haberler Kültür-Sanat 32 metre Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En İyi Belgesel adayı

        32 metre Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En İyi Belgesel adayı

        Morteza Atabaki'nin yönettiği 32 Metre, 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En İyi Belgesel dalında aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        32 metre Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En İyi Belgesel adayı

        Morteza Atabaki’nin yönettiği Türkiye–İran ortak yapımı 32 Metre, 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri’nde (APSA) En İyi Belgesel dalında aday gösterildi.

        Dünya prömiyerini 2025 yılında Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali’nde (IDFA) gerçekleştiren 32 Metre, festival seyircilerinin en beğendiği 10 film arasında yer aldı.

        Film, 2026 yılında Hot Docs’ta seyircilerin en beğendiği 5 film arasında yer alırken, Pordenone Belgesel Film Festivali’nde Seyirci Ödülü kazandı.

        Türkiye’deki festival yolculuğunda “32 Metre”, İstanbul Film Festivali’nin En İyi Film (Seyfi Teoman) Ödülü ve En İyi Kurgu Ödülü olmak üzere ikiödül kazandı.

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        YERLEŞİK ERKEK DÜZENİNE İTİRAZ

        32 Metre, Anadolu’da bir köyde yaşayan Halime, Gönül ve arkadaşlarının, erkeklere ayrılmış bir alanda kendilerine yer açma mücadelesini izliyor. Yıllardır erkeklerin katıldığı atış yarışmasına dahil olmak isteyen kadınlar, başvurularının ardından yarışmanın iptal edilmesiyle kendi yarışmalarını düzenlemeye karar veriyor. Film, kadınların bu süreçte karşılaştıkları toplumsal sınırları ve gündelik hayatın içindeki mücadelelerini; mizah, dayanışma ve kararlılıkla, sıcak ve samimi bir anlatımla ele alıyor.

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        ASYA-PASİFİK SİNEMA ÖDÜLLERİ

        2007 yılından bu yana Avustralya’nın Gold Coast kentinde düzenlenen 20. Asya-Pasifik Sinema Ödülleri töreni, 30 Ekim 2026’da Gold Coast’ta gerçekleştirilecek.

        Asya-Pasifik bölgesindeki 78 ülke ve bölgenin sinemasını kapsayan APSA, Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından tanınıyor ve bölgenin önemli sinema ödülleri arasında yer alıyor.

        Filmin yapımcılığını Murat Öneş ve Morteza Atabaki üstleniyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Morteza Atabaki ve Zeynep Seçil, ses kayıtçılığını ise Hüseyin Can Erol üstleniyor.

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        #32 Metre
        #Asya-Pasifik Sinema Ödülleri
        #En İyi Belgesel adayı
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