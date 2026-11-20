37. Ankara Film Festivali, 20 Kasım Cuma akşamı Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilen Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi. Semih Kaplanoğlu başkanlığındaki Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi; İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü ve Fono Film iş birliğiyle ilk kez verilen Tuncan Okan Post Prodüksiyon Ödülü’nü Nuri Cihan Özdoğan’ın yönettiği “Ölü Köpekler Isırmaz” filmine verdi.

Gecede Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nü Melik Kuru’nun yönettiği “İsimsiz Eserler Mezarlığı”, Jüri Özel Ödülü’nü ise Banu Sıvacı’nın yönettiği “Günyüzü” alırken; yan jürilerden SİYAD En İyi Film Ödülü’nü Pınar Yorgancıoğlu’nun yönettiği “Karanlıkta Islık Çalanlar”, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü ise “Bir Arada Yalnız” filmiyle Ali Vatansever kazandı.

'Günyüzü'

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Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Elif Nur Kayalar’ın “Allianoi Diye Bir Yer Yok”, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Simay Başık’ın “Yerden Yüksek” ile Dalya Keleş’in “Yerçekimi” ve VEKAM Özel Ödülü’nde Metin Kaybaki’nin “Tabula Rasa” adlı filmleri ödüle değer görüldü.

37. Ankara Film Festivali / Ödüller

Ulusal Uzun Film Yarışması

İnci Demirkol En İyi Film Ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz / Nuri Cihan Özdoğan

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: İsimsiz Eserler Mezarlığı / Melik Kuru

Jüri Özel Ödülü: Günyüzü / Banu Sıvacı

En İyi Yönetmen Ödülü: Nuri Cihan Özdoğan / Ölü Köpekler Isırmaz

Tuncan Okan Post Prodüksiyon Ödülü: Nuri Cihan Özdoğan / Ölü Köpekler Isırmaz

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En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: İnci Sefa Cingöz / Karanlıkta Islık Çalanlar

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Burak Can Doğan / Ölü Köpekler Isırmaz & Onur Gözeten / Bir Arada Yalnız

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Asena Hotamış / Günyüzü

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Süleyman Kadim Kabaali / Günyüzü

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Pınar Yorgancıoğlu, Emre Gülcan / Karanlıkta Islık Çalanlar

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Mustafa Yeşilova / Ölü Köpekler Isırmaz

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Osman Özcan, Görkem Canbolat / Artakalan

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Efe Demiral / İsimsiz Eserler Mezarlığı

En İyi Kurgu Ödülü: Hakan Çelik / Ölü Köpekler Isırmaz

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SİYAD En İyi Film Ödülü: Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Vatansever / Bir Arada Yalnız

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Film Ödülü: Allianoi Diye Bir Yer Yok / Elif Nur Kayalar

Jüri Özel Ödülü: Bay Okan / Mümin Barış

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü: Yerden Yüksek / Simay Başık

Jüri Özel Ödülü: Yerçekimi / Dalya Keleş

VEKAM Özel Ödülü

VEKAM Özel Ödülü: Tabula Rasa / Metin Kayb