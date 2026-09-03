Bakan Ersoy, Adıyaman’daki kültür yatırımlarını ve restorasyonları inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’da kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy, kent programı kapsamında Perre Antik Kenti’ndeki kazı ve koruma faaliyetleri hakkında bilgi aldı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihî yapıların restorasyon süreçlerini değerlendirdi.

Bakan Ersoy, Adıyaman Valiliğinde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldıktan sonra Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ni ziyaret etti.

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KOMMAGENE’NİN KADİM KENTİ PERRE’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde bulunan Perre Antik Kenti, milattan önce 1. yüzyılda Kommagene Krallığı’nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıktı. Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini koruyan antik kentte sur kalıntıları, kaya mezarları ve günümüzde de kullanılan Roma dönemine ait çeşme bulunuyor.

Bakan Ersoy, alanda yürütülen kazı, koruma ve düzenleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında Perre Antik Kenti’ndeki kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılında 5 milyon 800 bin lira kaynak aktarıldı.

DEPREMDE HASAR GÖREN TARİHÎ YAPILAR YENİDEN AÇILDI

Bakan Ersoy’un Adıyaman programında, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin restorasyonlarının tamamlanması da yer aldı.

Restorasyonu tamamlanan tarihî yapılar, Bakan Ersoy’un katıldığı programla yeniden hizmete açıldı.

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RESTORASYONDA ÖZGÜN MİMARİ KORUNDU

Çalışmalar kapsamında yapıların zemin etütleri yapıldı, radar yöntemiyle duvar taramaları gerçekleştirildi ve taş ile harç analizleri tamamlandı.

Hasar gören kubbe, minare, harim bölümleri ve son cemaat mahallerinde kapsamlı onarımlar gerçekleştirildi. Kurşun kaplamalar, taş kemerler ve duvarlarda gerekli müdahaleler yapılırken, yapıların özgün mimari özelliklerinin korunmasına özen gösterildi.

Kubbe ve minarelerde kontrollü sökümler sonrası yeniden inşa ve onarım çalışmaları yapılırken, taş yüzeylerde çürütme, bütünleme, derz onarımı ve temizlik uygulamaları gerçekleştirildi.

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Yapısal güvenliği artırılan tarihî eserlerin, özgün değerleri korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

FOTOLAR: DHA/İHA