Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği, gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri serisine Kasım ayında Bimen Şen ve Hocaları başlıklı konserle devam edecek. Programda Münip Utandı ve Merve Utandı Kalkan misafir solist olarak sahne alacak.

Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği konserde, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendeleri büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecek.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına düzenlenen konser serisinin koordinatörlüğünü Sinan Sipahi üstleniyor. Konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

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“Bimen Şen ve Hocaları” konseri, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.30’da dinleyicilerle buluşacak. Konserin biletleri Biletix ya da konser günü Pera Müzesi resepsiyonunda temin edilebilir.

Saz Sanatçıları:

Osman Nuri Özpekel - Ud

Kemal Caba - Keman

Emrullah Şengüller - Viyolonsel

Lütfiye Özer - Kemençe

Ayşe Ayan - Kanun

Gamze Ege Yıldız -Tanbur