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        Haberler Kültür-Sanat Resim Borusan Contemporary'den iki yeni sergi

        Borusan Contemporary'den iki yeni sergi

        Borusan Contemporary yeni sezonu 19 Eylül'de iki yeni sergiyle açıyor. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Zaman Mekân Geometri" ile Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren "Perili | Haunted", izleyicileri görme biçimleri, teknoloji, hafıza ve temsil üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Borusan Contemporary'den iki yeni sergi

        Borusan Contemporary’nin 19 Eylül'de başlayacak yeni sezon sergileri, farklı düşünsel zemini ve artistik çizgileriyle, geçmiş ile bugün, gerçek ile kurgu ve insan ile teknoloji arasındaki ilişkileri çağdaş sanatın farklı ifade biçimleri üzerinden ele alıyor. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Zaman Mekân Geometri" ile Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren "Perili | Haunted", izleyicileri görme biçimleri, teknoloji, hafıza ve temsil üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Fotoğraf sanatında ölçek, perspektif ve mekân algısını sorgulayan özgün yaklaşımıyla tanınan Olivo Barbieri’nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, sanatçının kırk yılı aşkın sanat pratiğinden beş tematik seriyi bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun üstlendiği “Zaman Mekân Geometri”, sanatçının üretiminden kapsamlı bir seçkiyle birlikte Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi üzerine Anadolu’nun antik kentlerine odaklanan eserlerini de ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, farklı coğrafya ve zaman katmanları arasında ilişkiler kurarak fotoğrafın temsil gücüne ve görme biçimlerine dair yeni bir bakış sunuyor.

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        Olivo Barbieri antik kentlerden metropollere, şelalelerden Alp zirvelerine ve Capri kıyılarına uzanan fotoğraflarında ölçek ve perspektifle oynayarak tanıdık manzaraları beklenmedik ve neredeyse gerçeküstü görüntülere dönüştürüyor. Kuşbakışı çekimleriyle mimariyi, doğayı ve kent dokusunu alışılmışın dışında bir bakışla ele alan sanatçı, gerçek ile kurgu arasındaki sınırları belirsizleştiriyor. Büyük ölçekli fotoğraflarıyla izleyicileri, gördüklerini yeniden değerlendirmeye ve çevresine farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

        Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan “Perili” bir deneyim

        Yeni sezonun öne çıkan projelerinden biri de Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren’in artistik direktörlüğünü üstlendiği "Perili | Haunted” başlıklı koleksiyon sergisi. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserleri bir araya getiren sergi; yapay zekâ, algoritmalar, veri teknolojileri ve dijital kültürün şekillendirdiği yeni görsel dünyayı odağına alıyor. Rafael Lozano-Hemmer, Memo Akten, teamLab, Quayola ve Zimoun gibi yeni medya pratiğinden sanatçıları Kemal Önsoy'un desenleriyle buluşturan seçki, teknoloji ile insan, gerçek ile simülasyon ve fiziksel ile dijital arasındaki sınırları belirsizleştiren bir deneyim alanı sunuyor.

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        Borusan Contemporary’ye ev sahipliği yapan Perili Köşk’ten de esinlenen sergi, yapının tarihî hafızasını çağdaş teknolojilerin görünmez dünyasıyla buluşturuyor. Bir zamanlar hayalet söylenceleriyle anılan Perili Köşk, bu kez verilerin, algoritmaların ve yapay zekâ sistemlerinin şekillendirdiği yeni bir görsel dünyaya ev sahipliği yapıyor.

        Gerçeklik, hafıza, temsil ve insan-sonrası estetik gibi güncel tartışmalara odaklanan “Perili | Haunted”, izleyiciyi zamanın katmanları arasında dolaşmaya; geçmiş ile gelecek, insan ile teknoloji arasında kurulan yeni ilişki biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

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        #Borusan Contemporary
        #Borusan sanat
        #Olivo Barbieri
        #Kumru Eren
        #Fırat Arapoğlu
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