Canlı müzik eşliğinde Nosferatu Salon İKSV'de

Grouper | Önce: Ekin Fil 4 Kasım Çarşamba, 20.30

Amerikalı müzisyen Liz Harris’in solo projesi Grouper, lo-fi estetiği, atmosferik ses dokuları ve kırılgan vokalleriyle dinleyiciyi kendi müzikal dünyasının içine davet ediyor. Gitar, elektronik sesler ve üst üste kaydedilmiş vokalleri bir araya getiren Harris, kendine özgü bir ses evreni yaratıyor. Dragging a Dead Deer Up a Hill, Ruins ve Shade gibi albümleriyle ambient ve deneysel müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinen Grouper, akustik ve elektronik sesler arasındaki geçişlerle dinleyicisine özgün bir dinleme deneyimi sunuyor.

The Veils

5 Kasım Perşembe, 21.30

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Yeni Zelandalı indie rock grubu The Veils, Finn Andrews’un liderliğinde karanlık, gotik ve sinematik müzikal dünyasını Fiba Salon İKSV sahnesine taşıyor. Güçlü vokalleri, çarpıcı gitarları ve dramatik sound’larıyla tanınan grup, indie rock’ı deneysel ve atmosferik öğelerle buluşturuyor. David Lynch ve Tim Burton gibi isimlerin sinematik dünyalarıyla kesişen müzikleri, dinleyiciyi kendine özgü bir atmosferin içine çekiyor. Sahnedeki enerjisi ve etkileyici performanslarıyla The Veils, dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk presents “Nosferatu” (1922) 6 Kasım Cuma, 20.00

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F. W. Murnau’nun 1922 yapımı sessiz sinema klasiği Nosferatu, Circuit des Yeux ve Alan Sparhawk’ın canlı müzik performansları eşliğinde Fiba Salon İKSV’de izleyiciyle buluşuyor. Bram Stoker’ın Dracula romanından ilham alan kült film, korku sinemasının en ikonik yapımlarından biri olarak yüzyılı aşkın süredir etkisini koruyor. Circuit des Yeux ve Alan Sparhawk, filme özel olarak hazırladıkları özgün müziklerle bu sinematik deneyime eşlik ediyor.

The Notwist 7 Kasım Cumartesi, 22.00

1989 yılında Almanya’da kurulan The Notwist, indie rock ve elektronik müziği kendine özgü bir sound’da buluşturuyor. Yıllar içinde müzikal çizgisini sürekli dönüştüren grup, deneysel yaklaşımı ve katmanlı ses dünyasıyla alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri hâline geldi. Heavy metalden elektronik müziğe uzanan farklı etkileri müziğine taşıyan The Notwist, güçlü canlı performanslarıyla dinleyicilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

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Fiba Salon İKSV’nin konser biletleri passo.com.tr adresinde satışa çıktı.