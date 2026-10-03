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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO'nun 200. yıl açılışı konserinde salon doldun taştı

        CSO'nun 200. yıl açılışı konserinde salon doldun taştı

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 200. yılında yeni sanat sezonuna kapalı gişe bir konserle başladı. Biletleri haftalar öncesinden tükenen açılış konserinde CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluşurken salon dolup taştı. Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü piyanist Behzod Abduraimov ile sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Ankara'da senfoni izdihamı

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2026-2027 sanat sezonunun açılışını 2 Ekim akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirdi. Kökleri 1826’da kurulan Musika-i Hümayun’a uzanan orkestranın iki asırlık yolculuğunu taçlandıran konser, sanatseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da açılış konserine katılarak CSO’nun 200. yıl heyecanını sanatseverlerle paylaştı.

        ANKARA’DA KLASİK MÜZİĞE BÜYÜK İLGİ

        Biletleri konser tarihinden haftalar önce tükenen sezon açılışında, dinleyiciler konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Salonun dolup taştığı gece, başkentte klasik müziğe duyulan ilginin güçlü bir yansıması oldu.

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        Dünyanın en köklü senfoni orkestraları arasında yer alan CSO, 200. yılında dinleyicileriyle kapalı gişe bir açılışta buluşarak yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı.

        ÇAYKOVSKİ’NİN BAŞYAPITI ABDURAİMOV’UN ELLERİNDE

        CSO Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği konserin solisti, Özbek piyanist Behzod Abduraimov oldu. Uluslararası konser sahnelerinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı, Çaykovski’nin romantik piyano repertuvarında özel bir yere sahip olan Si bemol minör 1 No’lu Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.

        Chicago Senfoni, Amsterdam Concertgebouw ve New York Filarmoni gibi dünyaca tanınan orkestralarla sahne alan Abduraimov, daha önce albüm kaydını da yaptığı eseri bu kez Ankara’da CSO eşliğinde dinleyicilerle buluşturdu.

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        İKİ ASIRLIK BİRİKİM, İSPANYA’NIN RENKLERİYLE BULUŞTU

        Konserin ikinci yarısında ise İspanya esintileri taşıyan iki eser seslendirildi. Nikolay Rimski-Korsakov’un “İspanyol Kapriçyosu” ve Manuel de Falla’nın “Üç Köşeli Şapka” eserinden 2 No’lu Süit, programın ikinci bölümünü oluşturdu.

        Çaykovski’nin görkemli piyano konçertosundan İspanyol danslarının canlı ritimlerine uzanan programla CSO, iki asırlık müzik birikimini yeni sezonun ilk gecesinde başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

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        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #CSO Ada Ankara
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