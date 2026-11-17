'Değişen Portreler, Fotoğraftaki Hikâyeler' ara tatilde Pera Müzesi'nde
Pera Müzesi, "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle" ve "Cumhuriyetin Kamera Arkası" sergilerinden ilhamla hazırladığı "Ara Tatil Atölyeleri" programında çocukları resme ve fotoğrafa farklı açılardan bakmaya davet ediyor. 18-20 Kasım arasında 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik düzenlenecek dört atölyede çocuklar; portreleri birlikte dönüştürüyor, oyun hamuruyla renk ve biçim denemeleri yapıyor, resimlerin ayrıntılarından yeni çalışmalar üretiyor ve eski İstanbul fotoğraflarında gündelik yaşamın izlerini sürüyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle ve Cumhuriyetin Kamera Arkası sergilerine eşlik eden “Ara Tatil Atölyeleri” programıyla rehberli sergi gezilerini yaratıcı çalışmalarla bir araya getiriyor. 18-20 Kasım arasında Pera Müzesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek program, 4-6 ve 7-12 yaş grupları için hazırlanan dört atölyeden oluşuyor.
Resim odaklı atölyeler, Frank Bowling, Francis Bacon ve Victor Willing’in eserlerinden hareketle çocukları renk, biçim ve görüntünün değişebileceği farklı olasılıkları denemeye çağırıyor. Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisinden yola çıkan atölyede ise çocuklar, fotoğraflar üzerinden ilerleyerek geçmişin İstanbul’una uzanıyor; gündelik yaşamdan ayrıntıları bugünle karşılaştırarak görüntülerdeki insanların hikâyelerini hayal ediyor.
Portreler farklı dokunuşlarla dönüşüyor
Program, 18 Kasım’da saat 13.30’da, 7-12 yaş grubuna yönelik “Dönüşen Yüzler” atölyesiyle başlıyor. Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisindeki portre yorumlarından yola çıkan çocuklar, pres tuvaller üzerine yüzler çiziyor. Tuvaller belirli aralıklarla el değiştiriyor; her katılımcı önüne gelen portreye yeni ayrıntılar ekliyor, yüzün oranlarıyla oynuyor ya da bazı bölümleri gizliyor. Çalışmanın sonunda tuvaller ilk sahiplerine dönüyor ve çocuklar, kendi başlattıkları portrenin farklı bakışlarla nasıl değiştiğini görüyor.
Aynı gün iki farklı atölye
19 Kasım 10.30’da 4-6 yaş grubu için düzenlenecek “Yayılan Portreler” atölyesinde dönüşüm, oyun hamurlarıyla deneyimleniyor. Çocuklar farklı renklerde hazırladıkları göz, burun, ağız ve saç parçalarını birleştirerek yüzler oluşturuyor. Ardından üzerlerine pişirme kâğıdı yerleştirip oklavayla bastırıyor. Hamurların yayılması, renklerin karışması ve yüz hatlarının uzamasıyla başlangıçtaki portreler beklenmedik biçimler kazanıyor.
Aynı gün 13.30’da ise 7-12 yaş grubuna yönelik “Resim İçinde Resim” atölyesi, çocukları eserlerin küçük ayrıntılarına odaklanmaya davet ediyor. Katılımcılar, üzerinde farklı sorular bulunan çerçeve biçimindeki kartlarla Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisindeki resimleri inceliyor; renk, leke, çizgi ve dokular arasındaki ilişkileri araştırıyor. İlgilerini çeken bir bölümü seçip sergi alanında eskizini çizdikten sonra atölyeye geçiyorlar. Bu ilk çizim, farklı malzemelerle eklenen renkler, çizgiler ve dokularla gelişerek çocukların yorumlarını taşıyan bir çalışmaya dönüşüyor.
Fotoğraflar geçmişin İstanbul’una açılıyor
Programın 20 Kasım 13.30’daki son atölyesi “Karelerin Peşinde”, 7-12 yaş grubundaki çocukları Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisinde bir keşfe çıkarıyor. Sergiye özel hazırlanan etkinlik kitapçığını kullanan katılımcılar, fotoğraflardaki taşıtları, kıyafetleri, şapkaları ve ilk bakışta gözden kaçabilecek ayrıntıları araştırıyor. Yaklaşık yüz yıl önceki İstanbul’un gündelik yaşamını bugünle karşılaştırırken fotoğraflardaki insanların yaşamlarına ilişkin ipuçları topluyor. Kitapçıkta yer alan gözlem, çizim, boyama ve yaratıcı yazma çalışmaları, çocukların fotoğraflardan hareketle kurdukları hikâyelere eşlik ediyor.
Pera Çocuk atölyeleri biletleri Biletix'te satışa çıktı.
ATÖLYE PROGRAMI
Dönüşen Yüzler
7–12 yaş
18 Kasım Çarşamba
13.30
Yayılan Portreler
4–6 yaş
19 Kasım Perşembe
10.30
Resim İçinde Resim
7–12 yaş
19 Kasım Perşembe
13.30
Karelerin Peşinde
7–12 yaş
20 Kasım Cuma
13.30