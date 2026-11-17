Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle ve Cumhuriyetin Kamera Arkası sergilerine eşlik eden “Ara Tatil Atölyeleri” programıyla rehberli sergi gezilerini yaratıcı çalışmalarla bir araya getiriyor. 18-20 Kasım arasında Pera Müzesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek program, 4-6 ve 7-12 yaş grupları için hazırlanan dört atölyeden oluşuyor.

Resim odaklı atölyeler, Frank Bowling, Francis Bacon ve Victor Willing’in eserlerinden hareketle çocukları renk, biçim ve görüntünün değişebileceği farklı olasılıkları denemeye çağırıyor. Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisinden yola çıkan atölyede ise çocuklar, fotoğraflar üzerinden ilerleyerek geçmişin İstanbul’una uzanıyor; gündelik yaşamdan ayrıntıları bugünle karşılaştırarak görüntülerdeki insanların hikâyelerini hayal ediyor.

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Portreler farklı dokunuşlarla dönüşüyor

Program, 18 Kasım’da saat 13.30’da, 7-12 yaş grubuna yönelik “Dönüşen Yüzler” atölyesiyle başlıyor. Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisindeki portre yorumlarından yola çıkan çocuklar, pres tuvaller üzerine yüzler çiziyor. Tuvaller belirli aralıklarla el değiştiriyor; her katılımcı önüne gelen portreye yeni ayrıntılar ekliyor, yüzün oranlarıyla oynuyor ya da bazı bölümleri gizliyor. Çalışmanın sonunda tuvaller ilk sahiplerine dönüyor ve çocuklar, kendi başlattıkları portrenin farklı bakışlarla nasıl değiştiğini görüyor.

Aynı gün iki farklı atölye

19 Kasım 10.30’da 4-6 yaş grubu için düzenlenecek “Yayılan Portreler” atölyesinde dönüşüm, oyun hamurlarıyla deneyimleniyor. Çocuklar farklı renklerde hazırladıkları göz, burun, ağız ve saç parçalarını birleştirerek yüzler oluşturuyor. Ardından üzerlerine pişirme kâğıdı yerleştirip oklavayla bastırıyor. Hamurların yayılması, renklerin karışması ve yüz hatlarının uzamasıyla başlangıçtaki portreler beklenmedik biçimler kazanıyor.

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Aynı gün 13.30’da ise 7-12 yaş grubuna yönelik “Resim İçinde Resim” atölyesi, çocukları eserlerin küçük ayrıntılarına odaklanmaya davet ediyor. Katılımcılar, üzerinde farklı sorular bulunan çerçeve biçimindeki kartlarla Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisindeki resimleri inceliyor; renk, leke, çizgi ve dokular arasındaki ilişkileri araştırıyor. İlgilerini çeken bir bölümü seçip sergi alanında eskizini çizdikten sonra atölyeye geçiyorlar. Bu ilk çizim, farklı malzemelerle eklenen renkler, çizgiler ve dokularla gelişerek çocukların yorumlarını taşıyan bir çalışmaya dönüşüyor.

Fotoğraflar geçmişin İstanbul’una açılıyor

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Programın 20 Kasım 13.30’daki son atölyesi “Karelerin Peşinde”, 7-12 yaş grubundaki çocukları Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisinde bir keşfe çıkarıyor. Sergiye özel hazırlanan etkinlik kitapçığını kullanan katılımcılar, fotoğraflardaki taşıtları, kıyafetleri, şapkaları ve ilk bakışta gözden kaçabilecek ayrıntıları araştırıyor. Yaklaşık yüz yıl önceki İstanbul’un gündelik yaşamını bugünle karşılaştırırken fotoğraflardaki insanların yaşamlarına ilişkin ipuçları topluyor. Kitapçıkta yer alan gözlem, çizim, boyama ve yaratıcı yazma çalışmaları, çocukların fotoğraflardan hareketle kurdukları hikâyelere eşlik ediyor.

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Pera Çocuk atölyeleri biletleri Biletix'te satışa çıktı.

ATÖLYE PROGRAMI

Dönüşen Yüzler

7–12 yaş

18 Kasım Çarşamba

13.30

Yayılan Portreler

4–6 yaş

19 Kasım Perşembe

10.30

Resim İçinde Resim

7–12 yaş

19 Kasım Perşembe

13.30

Karelerin Peşinde

7–12 yaş

20 Kasım Cuma

13.30