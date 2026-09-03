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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Drakula’dan Kadın Hamlet’e: 'Avangart Neydi?'

        Drakula’dan Kadın Hamlet’e: 'Avangart Neydi?'

        Pera Film'in 16–27 Eylül arasında düzenleyeceği "Avangart Neydi?" programı, sinemamızın korku, fantastik ve gerilim türlerinde kalıpları zorlayan dört kült filmini bir araya getiriyor. 1950'lerden 1980'lere sinemamızdan sıra dışı filmlere yer veren program, İstanbul'dan Londra'ya uzanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Drakula'dan Kadın Hamlet'e: 'Avangart Neydi?'

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), sinemamızda alışılmış kalıpların dışına çıkan, türlerle ve anlatı biçimleriyle cesurca oynayan kült filmleri “Avangart Neydi?” programında bir araya getiriyor. 16–27 Eylül arasında gerçekleşecek program; Metin Erksan’dan Atıf Yılmaz’a uzanan seçkisinde korku, fantastik ve gerilim türlerinin sıradışı örneklerine yeniden bakıyor. “Drakula İstanbul’da”, “Şeytan”, “İntikam Meleği – Kadın Hamlet” ve “Aaahh Belinda”dan oluşan dört filmlik seçki, 1950’lerden 1980’lerin sonuna uzanan süreçte sinemamızın sınırları zorladığı, dünya sinemasından devraldığı anlatıları kendine özgü biçimlerde dönüştürdüğü bir dönemin izini sürüyor.

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        Fatma Girik, Hamlet olursa…

        Program, Metin Erksan’ın 1976 tarihli İntikam Meleği – Kadın Hamlet filmiyle açılacak. Shakespeare’in erkek kahramanını, Fatma Girik’in canlandırdığı Hamlet karakteri üzerinden yeniden yorumlayan Erksan, bu yapımda klasik tragedyayı pop-art estetik, psikedelik müzikler ve tekinsiz bir atmosferle buluşturuyor. Babasının öldürülmesinin ardından Türkiye’ye dönen Hamlet’in intikam arayışını merkezine alan film, sinema tarihinin en cesur ve deneysel Shakespeare uyarlamalarından biri olarak öne çıkıyor.

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        “The Exorcist”in Yeşilçam’daki karşılığı

        Program kapsamında, William Friedkin’in korku klasiği “The Exorcist”in Metin Erksan imzalı 1974 yapımı Yeşilçam uyarlaması Şeytanda sinemaseverlerle buluşacak. 12 yaşındaki Gül’ün açıklanamayan davranışlar sergilemesiyle başlayan hikâyede Erksan, kaynak filmin Hıristiyan teolojisine dayanan dünyasını İslam ve Doğu mistisizmi üzerinden yeniden kuruyor. Dönemin sınırlı teknik olanakları içinde geliştirilen yaratıcı çözümleri ve tekinsiz atmosferiyle film, yıllar içinde korku sinemamızın kült yapımları arasındaki yerini aldı.

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        Drakula, İstanbul sokaklarında

        Programın en eski tarihli filmi, Mehmet Muhtar’ın yönettiği Drakula İstanbul’da. 1953 yapımı film, Bram Stoker’ın ünlü gotik romanı “Drakula”dan uyarlanan “Kazıklı Voyvoda” romanından hareketle, Kont Drakula’yı Transilvanya’dan İstanbul’a taşıyor. Atıf Kaptan’ın Drakula performansıyla hafızalara kazınan yapım, yalnızca sinemamızda korku ve fantastik türlerin öncü örneklerinden biri olmasıyla değil, dikkat çekici ayrıntılarıyla da öne çıkıyor. Drakula’nın sivri köpek dişleriyle tasvir edildiği ve duvarda örümcek gibi yürüdüğü ilk filmler arasında gösterilen yapım, Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilmiş 4K kopyasıyla Pera Müzesi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

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        Bir reklam setinden başka bir hayata: Aaahh Belinda

        Atıf Yılmaz’ın fantastik anlatıyı kadın kimliği ve toplumsal roller üzerine keskin bir hicve dönüştürdüğü 1986 yapımı “Aaahh Belinda, program kapsamında izleyiciyle buluşacak bir diğer film. Tiyatro oyuncusu Serap, ekonomik nedenlerle rol aldığı bir şampuan reklamının çekimleri sırasında, bir anda, canlandırdığı “Naciye” karakterinin hayatının içine düşüyor. Çevresindeki herkesin onu Naciye olarak tanıdığı bu yeni gerçeklikte kendi kimliğini geri kazanmaya çalışan Serap’ın hikâyesi; tüketim kültürü, bürokrasi, aile yapısı içinde kadın ve kadınlara biçilen toplumsal rolleri sorguluyor.

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        “Avangart Neydi?” İstanbul’dan Londra’ya uzanacak

        Sinemamızın türlerle oynayan, kalıpları bozan kült örneklerini yeniden perdeye taşıyan “Avangart Neydi?”, İstanbul’dan Londra’ya uzanacak. Programda yer alan filmlerin ikinci gösterimleri, grindhouse sinema geleneğini yaşatan The Nickel Cinema’da gerçekleştirilecek. Pera Film ile The Nickel Cinema iş birliğinde düzenlenecek gösterimler, Yeşilçam’ın korku, fantastik ve gerilim türlerinde ortaya koyduğu sıradışı örnekleri Londra seyircisiyle buluştururken, sinemamızdaki avangart damarı uluslararası bir buluşmaya taşıyor.

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        “Avangart Neydi?”ye özel fanzin

        “Avangart Neydi?” programına özel bir fanzin de yayımlandı. Filmlere ve programın bağlamına ilişkin yazılar ile seçkiye eşlik eden müzik önerilerini bir araya getiren bu özel fanzine sanatseverler hem Pera Müzesi’nden hem de Pera Müzesi’nin web sitesinden ulaşabiliyor...

        Gösterim Programı

        İntikam Meleği – Kadın Hamlet

        16 Eylül Çarşamba, 19.00

        Şeytan

        23 Eylül Çarşamba, 19.00

        Drakula İstanbul’da

        25 Eylül Cuma, 19.00

        Aaahh Belinda

        27 Eylül Pazar, 15.00

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        Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
        #Drakula
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