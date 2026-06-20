'Eşitlik' Edirne Bienali’nde
Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan Elena Kovylina imzalı "Eşitlik" (Égalité), bu yıl ilk kez düzenlenen Edirne Bienali'nde izleyiciyle buluşuyor
Giriş: 20 Haziran 2026 - 07:13 Güncelleme:
“Köprüler” üst temasıyla düzenlenen 1. Edirne Bienali farklı küratöryel projeleri bir araya getiriyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Elena Kovylina’nın “Eşitlik” (Égalité) adlı video çalışması, Fırat Arapoğlu küratörlüğündeki “Köprüler: Akışlar” sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.
Edirne'nin tarihi yapılarından Ekmekçizâde Ahmet Paşa Kervansarayı'nda sergilenen eser, eşitlik ile tek tipleştirme arasındaki ilişkiyi sorgulayan yaklaşımıyla sanatçının en dikkat çekici çalışmaları arasında yer alıyor.
1. Edirne Bienali, 28 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
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