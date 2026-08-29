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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Fatih'in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu

        Fatih'in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu" temasıyla hazırladığı 555. Yıl İnteraktif Müze'yi ziyaret etti. Ersoy, fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan çalışmanın köklü bir medeniyet birikimini çağın imkânlarıyla geleceğe taşıdığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Fatih'in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Medresesi’nde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin “555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu” temasıyla hazırladığı 555. Yıl İnteraktif Müze’yi ziyaret etti.

        Ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, “Fethin açtığı ufuktan 1471’de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma; köklü bir medeniyet birikimini çağın imkânlarıyla geleceğe taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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        Ersoy, ziyaretinde Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar’dan çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda ayrıca “Bu anlamlı çalışmayı bizlere anlatan Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a emekleri ve kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum.” dedi.

        Kültür, bilim ve eğitim mirasının geleceğe taşınmasına vurgu yapan Ersoy, “Geçmişten aldığımız güçle kültür, bilim ve eğitim mirasımızı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        1453’ten 2453’e Uzanan Bir Yolculuk

        “555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu” temasıyla hazırlanan 555. Yıl İnteraktif Müze, 1453’ten 2453’e uzanan zamanın ötesinde bir köprü kuruyor.

        Müze; fethin izlerinden Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın 1471 yılında başlayan bilim ve eğitim mirasına, Ayasofya Medresesi’nin ilim atmosferinden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin bugününe ve geleceğe dair vizyonuna uzanan bir deneyim sunuyor.

        Muhayyile ile gerçekliğin zıtlığından, medrese avlularının yankılarından ve Ayasofya’nın maneviyatından beslenen müze; 1453’ün fethinden 1471’de başlayan eğitim geleneğine, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 2010’daki kuruluşundan 2026’nın dijital dünyasına ve 2453’ün gelecek vizyonuna uzanan bir yolculuk ortaya koyuyor.

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
        #ayasofya medresesi
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