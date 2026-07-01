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        Haberler Kültür-Sanat Alphaville Harbiye Açıkhava'ya geliyor!

        Alphaville Harbiye Açıkhava'ya geliyor!

        Synth-pop müziğin küresel referans noktası Alphaville, zamansız hitleri ve unutulmaz sahne performansıyla 12 Temmuz 2026 gecesi Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşuyor. Konserin biletleri satışta...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Alphaville Harbiye'ye geliyor

        Uluslararası müzik sahnesinin zamansız ikonlarından Alphaville, 12 Temmuz 2026'da İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, grubun uzun bir aradan sonra İstanbul sahnesine dönmesi nedeniyle müzikseverler için ayrı bir önem taşıyor.

        1980'lerin başında sahneye adım atan Alphaville, synth-pop estetiğini sinematik bir anlayışla birleştirerek modern pop tarihinin en etkili gruplarından biri hâline geldi. "Forever Young", "Big in Japan" ve "Sounds Like a Melody" gibi kuşaklar boyunca değerini koruyan şarkılarıyla dünya genelinde milyonlara ulaşan grup, sahnede yarattığı güçlü duygusal atmosferle her dönem yeni dinleyiciler kazanmayı sürdürüyor. Özellikle 1984 çıkışlı kült albümleri Forever Young, birçok ülkede altın ve platin satış sertifikaları kazanarak grubun adını pop müzik tarihine kalıcı bir biçimde yazdırdı.

        Bugüne kadar yüzlerce film, dizi, belgesel ve reklamda kullanılan şarkılarıyla Alphaville, yalnızca nostaljik bir grup olmanın ötesinde, modern elektronik pop sahnesinin gelişimine yön veren bir referans noktası kabul ediliyor. Dijital platformlarda yüz milyonları aşan dinlenme rakamları ve her yıl büyüyen hayran kitlesiyle grup, popüler kültürdeki etkisini güncelliğini koruyarak sürdürmeye devam ediyor.

        Konserin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

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