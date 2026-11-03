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        Haberler Kültür-Sanat Resim Gerçekle hayal arasında 'Yaşayan Karakterler' bu sergide

        Gerçekle hayal arasında 'Yaşayan Karakterler' bu sergide

        Resim, müzik, çağdaş takı tasarımları ve karakterlere ait kişisel eşyaları bir araya getiren "Yaşayan Karakterler" sergisi 14-15 Kasım tarihlerinde, sanatseverleri Çatı Moderntimes'ta gerçekle hayal arasındaki sıra dışı bir deneyime davet ediyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Gerçekle hayal arasında 'Yaşayan Karakterler' bu sergide

        Üç farklı sanatçının ortak hayalinden doğan ‘Yaşayan Karakterler’ projesinde, her biri kendine özgü hikâyesi, geçmişi, duyguları ve hayalleri olan karakterler, çok disiplinli bir sanat anlatısıyla hayat buluyor.

        Buket Özdirikman, hayal gücüyle şekillendirdiği karakterleri tuvale taşıyor. Renk, doku ve biçim aracılığıyla karakterlerin yalnızca dış görünüşlerini değil, iç dünyalarını, duygularını ve hikâyelerinin derinliklerinde saklı olanları da resimlerine yansıtıyor.

        Mert Kopuz, her karakterin hikâyesinden ilham alarak bestelediği özgün müziklerle onların iç dünyalarını seslendiriyor.

        Gökçe Gülaçtı ise karakterlerin kendisinde uyandırdığı duyguları çağdaş takı tasarımlarına dönüştürüyor.

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        14-15 Kasım tarihlerinde Göztepe Çatı Moderntimes'ta sanatseverlerle buluşacak olan ‘Yaşayan Karakterler’ sergisini farklı kılan unsurlardan biri de karakterlerin yalnızca sanatsal temsilleriyle değil, onlara aitmiş gibi kurgulanan kıyafet, çanta, şapka ve diğer kişisel eşyalarıyla da ziyaretçi karşısına çıkması. Her detayın özenle düşünüldüğü bu kurgu, karakterlerin bir dönem gerçekten yaşamış olduğu hissini yaratmayı amaçlıyor.

        Resim, müzik, çağdaş takıların ve kişisel objelerin bir araya geldiği sergi, ziyaretçileri gerçekle hayalin iç içe geçtiği bir dünyaya taşıyor. Amaç, sanatın yalnızca izlenen değil; duyulan, hissedilen ve temas edilen bir deneyime dönüşmesi.

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        “Yaşayan Karakterler”, izleyiciyi bir sergi gezmeye değil, sanki bir zamanlar yaşamış karakterlerin dünyasına konuk olmaya davet ediyor.

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