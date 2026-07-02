Handan Börüteçene arşivi Salt Araştırma'da erişime açıldı

Salt, Handan Börüteçene’nin en kapsamlı sergisi Üç İç Denizin Ülkesi’nin (Salt Beyoğlu, 2023–2024) ardından, sanatçının arşivini çevrimiçi erişime açtı.

Salt Araştırma’daki sanatçı arşivleri arasına eklenen koleksiyon, Börüteçene’nin kırk yılı aşkın sanat pratiğine ayrıntılı bir bakış sunuyor. Koleksiyonda, sanatçının 1980’lerde İstanbul ve Paris’te geçirdiği öğrencilik yıllarından çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında katıldığı sergilere dair belge, kupür ve görseller yer alıyor.

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Sanatçı Hakkında

Handan Börüteçene, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü’nde öğrenim gördü. Arkeoloji ve tarihe olan ilgisi sebebiyle 1978’den itibaren kazılara katılmaya başladı. 1981’deki mezuniyetinin ardından kendi olanaklarıyla Paris’e giden sanatçı, École nationale supérieure des Beaux-Arts’da heykel eğitimine devam etti.

Heykel, enstalasyon, fotoğraf ve metinlerinde Türkiye’nin kültür mirasıyla umulmadık bağlantılar kuran Börüteçene’nin Kır/Gör enstalasyonu, 1985’te 5. Yeni Eğilimler sergisinde başarı ödülüne layık görüldü. Mekâna özgü üretimlerle ilgilenen sanatçı, Aya İrini’de Bütün Denizlerin İçinden Geç, Sessizlik ve Sırdır Ötesi (1991), Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Yeryüzünün Belleği (1995) sergilerini açtı. Farklı zamanlarda Suların Bağladığı / Suların Çözdüğü, Kendime Gömülü Kaldım ve Morla Döndüm. Gömülü Gecemden Sabaha (1999–2023) ismiyle sunulan işinde ise İstanbul’un bilinen en eski kadın şairi Byzantionlu Moiro’ya odaklı bir hikâye üzerinden, 13. yüzyılda yağmalanıp Venedik'e götürülen Bizans kültür mirasını takip etti. Sanatçı, Moiro’ya hak ettiği görünürlüğü kazandırmak için İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen Azize Eudokia ikonasındaki elbisenin bir benzerini dikti; gösterişli taşlar yerine yok olmuş medeniyetleri çağrıştıran kırık çanak çömlek parçalarıyla süsledi. İstanbul ve Venedik’teki Bizans yapılarında çekilen bir dizi “hatıra” fotoğrafında hep bu elbise vardı.

Hâlen İstanbul, Paris ve Kaş'ta yaşayan Börüteçene, arkeoloji, tarih, doğa ve kültür mirasının kesişiminde üretimini sürdürüyor.

Salt Araştırma Sanat Arşivi

Salt Araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital arşivler sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarını kapsar. Sanat Arşivi, 1950 sonrası Türkiye sanat tarihine odaklanır; bu dönemde gerçekleştirilmiş tarihî öneme sahip sergilerin yanı sıra küratör ve sanatçıların üretimleri ile müze, inisiyatif, dernek gibi sanat kuruluşlarına ait yazılı ve görsel belgeleri içerir. İncelemek için: archives.saltresearch.org.