İDSO yeni sezonu 9 Ekim'de açıyor

DenizBank’ın 22 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2026 – 2027 sezon programını gerçekleştirdiği basın toplantısı ile açıkladı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, klasik repertuvarın başyapıtlarını, Türk bestecilerin eserlerini, özel temalı konserler ve farklı müzik türlerine uzanan seçkilerle bir araya getiriyor.

Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura’nın ev sahipliğinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

REKLAM

Orkestranın yeni sezonda sanatseverlere teknik kurulun titizlikle yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan zengin bir repertuar sunacağını söyleyen Belviranlı şöyle devam etti: "Gelin bu ahenkli senfoniye hep beraber kulak verelim. Dünyanın sayılı sahnelerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nde siz değerli sanatseverleri her Cuma akşamı İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın konserlerine davet ediyor, sizlere sanatın güzelliklerinin yörüngesinde sağlıklı günler diliyorum.”

Aycan Küçüközkan-Faruk Belviranlı-Hasan Niyazi Tura

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın hem kente hem de uluslararası müzik dünyasında yarattığı değeri vurgulayan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan şunları söyledi: “Türkiye’yi senfonik müzik alanında uluslararası alanda temsil eden İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, her sezon ağırladığı konuk şef ve solistlerin değerli performanslarıyla İstanbullu sanatseverlere dünya standartlarında bir konser deneyimi sunuyor. Hedefimiz; İstanbul’u uluslararası senfonik müzik dünyasının önemli merkezlerinden biri haline getirirken, genç kuşakları orkestra müziği ile buluşturmak."

REKLAM

Sezon boyunca gerçekleşecek konser programının detaylarını aktaran İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura ise “Bu sezon da orkestramızın sanatsal yeterliliğini ve gücünü sergileyen, dinleyicilerin arzu ettiği, onları alıp götürecek müziklerin olduğu çeşitliliğe sahip güçlü bir programla karşınızda olacağız. Beethoven’ın “Müzik kalpten gelir, kalplere gider” sözünü de hatırlayarak, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak büyük emeklerle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çatısı altında, güzel İstanbul’un değerli müzikseverleri olan sizlere kalplerden geleni kalplere sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.

REKLAM

Sezon, Jan Lisiecki ile açılıyor

İDSO’nun 2026-2027 sezonunun resmi açılışı, 9 Ekim Cuma akşamı dünyaca tanınan Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ile gerçekleşecek. Şef Duncan Ward yönetimindeki konserde Edvard Grieg’in La Minör Piyano Konçertosu ile Sergei Prokofiev’in 5. Senfonisi seslendirilecek.

İDSO’nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim’de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekwon Sunwoo solist olarak sahne alacak. Konser programında Yalçın Tura’nın Toccata eseri, Schumann’ın La Minör Piyano Konçertosu ve Rimsky-Korsakov’un Şehrazad eseri yer alacak.

REKLAM

Dünya sahnelerinin değerli isimleri İDSO ile buluşuyor

Yeni sezon, uluslararası sanatçı kadrosuyla da öne çıkıyor. İDSO sahnesinde sezon boyunca Ion Marin, Marzena Diakun, Sascha Goetzel, Rengim Gökmen, Howard Griffiths, Ryan McAdams, Anna Rakitina, Lionel Bringuier, Dionysos Grammenos, Antonio Pirolli, John Axelrod, Giuseppe Mengoli, Gürer Aykal, Lina Gonzalez-Granados ve Samy Rachid gibi farklı kuşaklardan önemli şefler orkestrayı yönetecek.

Solist kadrosunda ise Baiba Skride (Keman), Bruce Liu (Piyano), Daniel Lozakovich (Keman), Ettore Pagano (Viyolonsel), Florin Iliescu (keman), Jan Lisiecki (Piyano), Jan Mráček (Keman), Joao Barradas (Akordeon), Juliana Grigoryan (Soprano), Kian Soltani (Viyolonsel), Murat Karahan (Tenor), Tamara Radjenovic (Soprano), Veriko Tchumburidze (Keman) Vivi Vassileva (Vurmalı Çalgılar) ve Quator Arod (4 Solist) gibi uluslararası müzik sahnesinin dikkat çeken isimleri yer alacak.

REKLAM

Türk bestecilerin eserleri, yeni sezonda geniş yer buluyor

İDSO’nun yeni sezon programında Türk bestecilerin eserleri de önemli bir yer tutuyor. 27 Kasım’daki Öğretmenler Günü Konseri, şef Rengim Gökmen yönetiminde Ulvi Cemal Erkin’in 1. Senfonisi ile dinleyiciyle buluşacak. 18 Aralık İsmet İnönü’yü Anma Konseri kapsamında Cemal Reşit Rey’in Enstantaneler eseri ile Erkin’in Keman Konçertosu seslendirilirken, 8 Ocak tarihli konserde ise Turgay Erdener’in Arp Konçertosu’nun dünya prömiyeri yapılacak.

REKLAM

Bu yönüyle sezon, dünya repertuvarının önemli eserlerini İDSO’nun Türk bestecilerin yapıtlarına verdiği alanla bir araya getirerek farklı dönem ve müzikal yaklaşımlar arasında bir köprü kuruyor.

Cumhuriyet, Atatürk ve ulusal bayramlara özel konserler

İDSO’nun 2026-2027 sezonunda özel günlere ayrılan konserler de dikkat çekiyor. 30 Ekim’de “Benim Adım Cumhuriyet – Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk”, 13 Kasım’da Atatürk’ü Anma Konseri, 19 Mart’ta Çanakkale Zaferi Konseri, 23 Nisan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve 26 Mayıs’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri gerçekleştirilecek.

REKLAM

Farklı disiplinleri bir araya getiren bu özel konserlerde İDSO’ya koro, anlatıcı, genç solistler ve çocuk sanatçılar eşlik edecek.

Carmina Burana’dan film müziklerine uzanan özel seçkiler

Sezonun dikkat çeken buluşmalarından biri, 4 Aralık’ta gerçekleşecek Carmina Burana konseri olacak. Şef Howard Griffiths yönetimindeki konserde Devlet Çoksesli Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu da sahne alacak.

Yeni yıl döneminde ise İDSO, 25 Aralık’taki Yeni Yıl Konseri ile dinleyicileri karşılayacak. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konsere Los Pitutos eşlik edecek.

REKLAM

İDSO, klasik repertuvarın yanı sıra sinema tarihinin unutulmaz müziklerini de sahneye taşıyacak. Slovenya turnesinin ikinci konserinde Lawrence of Arabia, Forrest Gump, Gladiator, Superman, La Strada, Pirates of the Caribbean, Jurassic Park, Harry Potter ve Star Wars gibi kült yapımlardan bestelerin yer aldığı özel bir film müzikleri programı sunulacak.

İDSO’dan Slovenya’da iki özel konser

İDSO, 2026-2027 sezonunda uluslararası sahnedeki etkinliklerini de sürdürecek. Orkestra, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde Slovenya’nın Gallus Hall salonunda iki konser gerçekleştirecek.

REKLAM

Şef Alfonso Scarano yönetimindeki turnenin ilk konserinde Veriko Tchumburidze, Can Saraç ve İDSO viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Programda Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçe’si, Beethoven’ın Üçlü Konçertosu, Mussorgsky’nin Bir Sergiden Tablolar ve Çıplak Dağda Bir Gece eserleri seslendirilecek.

Genç dinleyicilere ve farklı konser deneyimlerine özel programlar

İDSO, yeni sezonda farklı yaş gruplarından dinleyicileri klasik müzikle buluşturmayı da sürdürüyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri, Benjamin Britten’ın Genç Adamın Orkestra Rehberi eseri etrafında çocuklara özel olarak hazırlanırken; 26 Mayıs’ta gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ise İDSO Genç Solist Seçmesi finalistlerini sahneye taşıyacak.

REKLAM

Sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde düzenlenecek Kahve ve Pazar Konserleri ise daha küçük ölçekli oda müziği buluşmalarıyla dinleyicilere farklı bir konser deneyimi sunacak.

Sezon finali Bruce Liu ile

İDSO’nun 2026-2027 sezonu, 28 Mayıs 2027 Cuma akşamı piyanist Bruce Liu ile sona erecek. Şef Samy Rachid yönetimindeki sezon finalinde Beethoven’ın 4. Piyano Konçertosu ile Leonard Bernstein’ın West Side Story eserinden Senfonik Danslar seslendirilecek.