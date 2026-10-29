'Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri' Ayvalık'ta

Kaz Dağları'nın doğal zenginliğinden ve kuş türlerinden ilham alan “Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri” sergisi, farklı disiplinlerden sanatçıların özgün eserleriyle doğa ve sanatı bir araya getiriyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğini sanatsal bir bakış açısıyla ele alan sergi, Ayvalık'ta sanatseverlerle buluşarak yolculuğunu sürdürüyor.

Kuşları yalnızca estetik bir unsur olarak değil, doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan sergi, Kaz Dağları'nın ekosistemine sanatsal bir bakış sunuyor. Eserler aracılığıyla bölgenin doğal mirasına dikkat çekilirken doğayla kurulan ilişkinin ve çevre farkındalığının önemine de vurgu yapılıyor.

Kaz Dağları'nın Simge Kuşları Sanatın İlham Kaynağı Oldu

REKLAM

Şah Kartalı'ndan Kara Ağaçkakan'a, Şahin'den Taşkızılı ve Saka Kuşu'na kadar farklı kuş türlerini konu alan eserler, Kaz Dağları'nın zengin ekosistemini sanatın farklı ifade biçimleriyle yorumluyor. Sanatçıların özgün bakış açılarını bir araya getiren seçki, ziyaretçileri bölgenin yaban hayatını yeniden keşfetmeye davet ediyor.

1–10 Kasım Tarihleri Arasında Ayvalık'ta Ziyaret Edilebilecek

Körfez Tatbikililer Sanat Grubu tarafından hazırlanan “Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri” sergisi, 1–10 Kasım 2026 tarihleri arasında Destek Tasarım Akademisi Ayvalık'ta ziyaret edilebilecek. Kaz Dağları'nın doğal mirasını sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan sergi, sanat ve doğa arasında bir bağ kurarak bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.