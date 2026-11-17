Klasik müziğin sınırlarını aşan yorumlarıyla dünya çapında dikkat çeken Alman piyanist Levi Schechtmann, sahne adıyla LEVI.SCT, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Klasik müziğin duygusal derinliğini hip-hop ve house müziğin enerjisiyle bir araya getiren sanatçı, virtüözlüğü ve yenilikçi yaklaşımıyla geleneksel piyano performanslarına farklı bir boyut kazandırıyor. LEVI.SCT, 28 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Klasik müziğe modern bir yorum

Klasik müzik eserlerini çağdaş ritimlerle yeniden yorumlayarak kendine özgü bir müzikal dil geliştiren LEVI.SCT, sahnedeki enerjisi ve teknik ustalığıyla yeni nesil piyanistler arasında öne çıkıyor. Klasik bestecilerin eserlerini hip-hop ve elektronik müzikten beslenen düzenlemelerle buluşturan sanatçı, farklı müzik türlerini aynı sahnede bir araya getirerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.

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Instagram'da 1,7 milyonu aşkın takipçisi bulunan LEVI.SCT, 2025 yılında Pianote Ödülleri'nde "Yılın Çağdaş Piyanisti" seçildi. 2026 yılında çıktığı ilk dünya turnesi kapsamında Paris'teki La Cigale ve Londra'daki Union Chapel'de kapalı gişe konserler veren sanatçı, Elbphilharmonie ve Flagey gibi önemli müzik mekanlarında da sahne aldı.

Piu Entertainment organizasyonuyla 28 Kasım'da gerçekleşecek konser, biletleri Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.