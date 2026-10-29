'Köpek Biti Sirki' ENKA Sanat

ENKA Sanat ile Cengiz Özek'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez sahnelenecek Köpek Biti Sirki, çocukları alışılmışın dışında, eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor.

Sevimli köpek Rodriguez ve sahibi Madame L’Amour’un hikâyesinden yola çıkan bu ödüllü interaktif gösteri, Rodriguez’in tüylerinde yaşayan pirelerin sıra dışı yeteneklerini keşfetmesiyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Akrobasiden rodeoya, jonglörlükten ateş çemberinden atlamaya uzanan nefes kesici numaralarla pireler, zamanla kendi benzersiz sirk topluluklarını kuruyor. Minik seyircileri şaşırtacak, güldürecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek Köpek Biti Sirki, küçük bir dünyanın ne kadar büyük sürprizler barındırabileceğini gösterirken, Neşeli Cumartesiler’e unutulmaz bir sirk coşkusu katacak.

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Türkiye’de ilk kez sahnelenecek oyun, 7 Kasım Cumartesi günü ENKA Oditoryumu’nda çocuklara ücretsiz gerçekleştirilecek, yetişkinler ise bilete tabi. Biletler Biletix ve ENKA Sanat gişesinde satışa çıktı.