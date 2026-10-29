Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk 'Köpek Biti Sirki' ENKA Sanat

        'Köpek Biti Sirki' ENKA Sanat

        ENKA Sanat'ın Neşeli Cumartesiler serisi, bu kez Cengiz Özek'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali iş birliğiyle Köpek Biti Sirki'ni sahneye taşıyor. Türkiye'de ilk kez sahnelenecek oyun, 7 Kasım Cumartesi günü ENKA Oditoryumu'nda çocuklara ücretsiz gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Köpek Biti Sirki' ENKA Sanat

        ENKA Sanat ile Cengiz Özek'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez sahnelenecek Köpek Biti Sirki, çocukları alışılmışın dışında, eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor.

        Sevimli köpek Rodriguez ve sahibi Madame L’Amour’un hikâyesinden yola çıkan bu ödüllü interaktif gösteri, Rodriguez’in tüylerinde yaşayan pirelerin sıra dışı yeteneklerini keşfetmesiyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Akrobasiden rodeoya, jonglörlükten ateş çemberinden atlamaya uzanan nefes kesici numaralarla pireler, zamanla kendi benzersiz sirk topluluklarını kuruyor. Minik seyircileri şaşırtacak, güldürecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek Köpek Biti Sirki, küçük bir dünyanın ne kadar büyük sürprizler barındırabileceğini gösterirken, Neşeli Cumartesiler’e unutulmaz bir sirk coşkusu katacak.

        REKLAM

        Türkiye’de ilk kez sahnelenecek oyun, 7 Kasım Cumartesi günü ENKA Oditoryumu’nda çocuklara ücretsiz gerçekleştirilecek, yetişkinler ise bilete tabi. Biletler Biletix ve ENKA Sanat gişesinde satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir şoför sıkıştırdı diğer sürücü ezdi!

        stanbul'da, motosikletli 32 yaşındaki Yakup Özdoğan, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta...
        #Enka Sanat
        #Cengiz Özek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem potansiyeli taşıyan 5 fay
        Deprem potansiyeli taşıyan 5 fay
        Obama'dan Trump'a: Gereksiz bir savaş başlattı
        Obama'dan Trump'a: Gereksiz bir savaş başlattı
        Adana'da istismar iddiasıyla polise sığınan kızını vurmak için hastaneyi bastı!
        Adana'da istismar iddiasıyla polise sığınan kızını vurmak için hastaneyi bastı!
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        ABD'den İran'a saldırıların başlayabileceği uyarısı
        ABD'den İran'a saldırıların başlayabileceği uyarısı
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic!
        Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic!
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        Kan şekerini dengeleyen 5 yardımcı meyve
        Kan şekerini dengeleyen 5 yardımcı meyve
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"