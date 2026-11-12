Locarno Film Festivali İstanbul’da!

İsviçre’nin en köklü ve prestijli festivallerinden Locarno Film Festivali’nin 79. edisyonunda öne çıkan yapımlar, İstanbul Modern Sinema’nın ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşuyor.

Locarno Film Festivali işbirliği ve İsviçre Başkonsolosluğu İstanbul’un katkılarıyla hazırlanan program, geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleşen festivalin farklı bölümlerinden seçilen 10 filmi bir araya getiriyor. Programda, tamamı Türkiye prömiyeri olacak 10 film yer alıyor. Ana yarışmanın cesur ve yenilikçi yapımlarından, Piazza Grande’de binlerce izleyiciyle buluşan filmlere ve yeni yeteneklerin keşfedildiği Günümüz Sinemacıları bölümüne uzanan seçki, festivalin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor.

'Geceleyin'

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İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, "Locarno’nun sınırları zorlayan, özgür ve yenilikçi sinema dilini bu yıl da İstanbul’a taşımak bizim için çok heyecan verici. Bu yıl ilk kez festival direktörü Giona A. Nazzaro’yu İstanbul’da ağırlayacak ve sinemaseverlere filmleri, festivalin perde arkasını kendisinden dinleme fırsatı sunacak olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

Farklı coğrafyalardan çarpıcı hikâyeler

Locarno Film Festivali’nin bu yılki seçkisinden programa dahil edilen yapımlar arasında, Lübnanlı sinemacı Jocelyne Saab’ın arşivinden yola çıkarak geçmişin direniş mücadelelerini günümüzle buluşturan Devrimciler Asla Ölmez (Revolutionaries Never Die) ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerin izinde Peru’yu dolaşan bir ses sanatçısının yolculuğunu anlatan, FIPRESCI ödüllü Ağaçlardan Uzakta (Far from the Trees) öne çıkıyor.

'Kongo Çocuğu'

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Seyirci ödüllü yönetmenden yeni film

Geçtiğimiz yıl Locarno’da Gece Vardiyası (Heldin) filmiyle Seyirci Ödülü’nü kazanan İsviçreli yönetmen Petra Volpe, yeni filmi Frank ve Louis (Frank & Louis) ile bu yıl da programda yer alıyor. Kingsley Ben-Adir ve Rob Morgan’ın başrollerini paylaştığı, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan film, bir cezaevinde demans hastası mahkûmların bakımını üstlenen iki adam arasında gelişen beklenmedik dostluğu anlatıyor.

Ödüllü yönetmenler ve sıra dışı keşifler

Güney Kore sinemasının üretken yönetmeni Hong Sang-soo, 35. uzun metrajlı filmi Bakacak Yer Yok (Nowhere to Lay My Eyes) ile Locarno’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanırken, başrol oyuncusu Kim Min-hee de En İyi Performans Ödülü’ne layık görüldü. Şilili yönetmenler Cristóbal León ve Joaquín Cociña’nın canlı çekimle animasyonu buluşturduğu, müziklerini Fransız elektronik müzik grubu Air’den Jean-Benoît Dunckel’in bestelediği Eşek Prenses (Donkey Princess) ise masalları tersyüz eden gerçeküstü dünyasıyla dikkat çekiyor. Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kongo Çocuğu (Congo Boy), savaşın gölgesinde müzik hayallerinin peşinden koşan genç bir mültecinin hikâyesini anlatıyor.

'Ağaçlardan Uzakta'

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Festival direktörü Giona A. Nazzaro ile İstanbul Modern’de özel buluşma

Program kapsamında Locarno Film Festivali Direktörü Giona A. Nazzaro, ilk kez İstanbul’a konuk oluyor. Nazzaro, İstanbul Modern’de sinemaseverlerle bir araya gelerek Locarno’nun kendine özgü sinema anlayışını, festivalin perde arkasını ve bu yılın öne çıkan filmlerini anlatacak.

LOCARNO FİLM FESTİVALİ İSTANBUL’DA PROGRAMI

AĞAÇLARDAN UZAKTA (LEJOS DE LOS ÁRBOLES), 2026

Yönetmen: Meritxell Colell Aparicio

Oyuncular: Angélica Castelló, Jose Luis López Cama, Teresita Sánchez

Ses sanatçısı Adela, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yerel dilleri kaydetmek üzere Peru’da bir yolculuğa çıkıyor. And Dağları’ndan Amazon ormanlarına uzanan bu yolculuk, onu çocukluk anılarına, ailesinin sürgün geçmişine ve köklerine doğru kişisel bir keşfe sürüklüyor. Ses kayıtlarını, arşiv görüntülerini ve geçmişe dönüşleri iç içe geçiren film, hafıza, kayıp ve aidiyet üzerine şiirsel bir anlatı kuruyor. Dijital görüntülerle 16 mm filmin farklı dokularını buluşturan ve Locarno’da FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Ağaçlardan Uzakta, seslerin ve hatıraların izinde ilerleyen etkileyici bir yas ve yüzleşme hikâyesi.

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GECELEYİN (AT NIGHT), 2026

Yönetmen: Beatrice Gibson

Oyuncular: Diocouda Diaoune, Katia Belo Cardoso, Amy Gwatkin

Bir gece Paris’in sokaklarında yolları kesişen altı kadın, aşk, cinsellik, annelik, yaşlanma ve gelecek üzerine konuşurken birbirlerinin hayatlarına dokunuyor. Beatrice Gibson, ilk uzun metrajında kendi yaratıcı çıkmazını da hikâyeye dahil ederek kurmaca, belgesel ve şiir arasında dolaşan kolektif bir kadın anlatısı kuruyor. Alice Notley’nin şiirlerinden ilham alan film, sınıfsal farklılıkları, kadın dayanışmasını ve kişisel özgürlük arayışlarını gecenin beklenmedik karşılaşmaları üzerinden keşfediyor. Deneysel sinemacı Ben Rivers’ın 16 mm görüntüleriyle Paris’in alışıldık turistik manzaralarından uzaklaşan Geceleyin, samimi ve şiirsel bir gece yolculuğu.

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DEVRİMCİLER ASLA ÖLMEZ (REVOLUTIONARIES NEVER DIE), 2026

Yönetmen: Mohanad Yaqubi

'Devrimciler Asla Ölmez'

Filistinli yönetmen Mohanad Yaqubi, Lübnanlı sinemacı ve savaş muhabiri Jocelyne Saab’ın 1973-1983 yılları arasında çektiği 16 mm film arşivinden yola çıkarak geçmişle bugün arasında güçlü bağlar kuruyor. Lübnan’dan İran’a, Mısır’dan Filistin’e uzanan görüntüler, savaşların, direniş hareketlerinin ve gündelik hayatın izlerini günümüze taşıyor. Saab’ın ölümünden kısa süre önce yaptığı işbirliği çağrısını yanıtsız bırakan Yaqubi, Devrimciler Asla Ölmez ile öncü sinemacının mirasına sahip çıkarken arşiv görüntülerini geçmişin mücadelelerini bugüne ve geleceğe taşıyan canlı bir tanıklığa dönüştürüyor.

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FRANK VE LOUIS, (FRANK & LOUIS), 2026

Yönetmen: Petra Volpe

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar

Uzun yıllardır hapis yatan Frank, şartlı tahliye şansını artırmak için demans hastası mahkûmların bakımını üstlendiği bir programa katılıyor. Alzheimer nedeniyle hafızasını giderek kaybeden Louis ile arasında beklenmedik bir dostluk gelişiyor. Gece Vardiyası (Late Shift) filmiyle tanınan İsviçreli yönetmen Petra Volpe, Kaliforniya’daki bir cezaevinde uygulanan gerçek bir bakım programından esinlenerek hapishanenin sert koşullarında gelişen beklenmedik bir dostluğu ve iki mahkûmun birbirlerinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Kingsley Ben-Adir ve Rob Morgan’ın güçlü performanslarıyla öne çıkan Frank ve Louis, dünya prömiyerini 2026 Sundance Film Festivali’nde yaptı.

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BAKACAK YER YOK (NUN DUL DEGA EOMNE) , 2026

Yönetmen: Hong Sangsoo

Oyuncular: Kim Minhee, Choi Myeonggil, Kwon Haehyo

Deneysel kısa filmler çeken Sang-hee, kardeşiyle birlikte on yıldır görmediği annesini ziyaret etmek üzere Jeju Adası’na gidiyor. Aile sofrasındaki sohbetler, eski kırgınlıkları, kuşaklar arasındaki anlaşmazlıkları ve sanatla geçinmek arasındaki gerilimi gün yüzüne çıkarıyor. Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Hong Sang-soo, 35. uzun metrajında kendine özgü mizahını ve yalın anlatımını koruyarak aile ilişkileri, yaşlanma ve sanat üretmenin anlamı üzerine buruk bir hikâye anlatıyor. Yönetmenin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Kim Min-hee’nin incelikli performansıyla öne çıkan Bakacak Yer Yok, Locarno’da Hong Sang-soo’ya En İyi Yönetmen, Kim Min-hee’ye ise En İyi Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

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EŞEK PRENSES (PRINCESA BURRO) , 2026

Yönetmenler: Cristóbal León, Joaquín Cociña

Oyuncular: Antonia Giesen, Andrew Bargsted, Francisco Melo

'Eşek Prenses'

Babasının hüküm sürdüğü hayali bir krallıkta dış dünyadan uzak büyüyen Prenses Diana, gizemli bir gençten aldığı sihirli armağanla kendisini günümüz Şili’sinde buluyor. Ancak farklı zamanlara ve hayatlara savrulsa da babasının baskısından kurtulması hiç kolay olmuyor. Kurt Evi (The Wolf House) ile tanınan Şilili yönetmen ikilisi, klasik Eşek Derisi masalını karanlık ve gerçeküstü bir özgürleşme hikâyesine dönüştürüyor. Canlı çekimleri stop-motion animasyon ve el yapımı dekorlarla buluşturan film, Fransız elektronik müzik grubu Air’den Jean-Benoît Dunckel’in müzikleri eşliğinde masalla kâbus arasında gidip gelen, eşi benzeri olmayan bir dünya yaratıyor.

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KONGO ÇOCUĞU (CONGO BOY) , 2026

Yönetmen: Rafiki Fariala

Oyuncular: Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba

Savaş nedeniyle ülkesinden kaçıp Orta Afrika Cumhuriyeti’ne sığınan 17 yaşındaki Robert, anne ve babasının hapse girmesiyle dört küçük kardeşinin sorumluluğunu üstleniyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışırken rap müziğe duyduğu tutkuyla kendisine yeni bir gelecek kurmanın hayalini de taşıyor. Kongolu yönetmen, kendi yaşamından esinlendiği filminde göçmenlik, aile bağları ve hayatta kalma mücadelesini müzikle birleştirerek umut dolu bir hikâye anlatıyor. Kongo Çocuğu, başrol oyuncusu Bradley Fiomona Dembeasset’ye 2026 Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

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KİMSENİN ŞİDDETİ (VIOLENCE DU CORPS DE L'AUTRE) , 2026

Yönetmen: Denis Côté

Oyuncular: Larissa Corriveau, Philippe Rebbot, Xavier Bergeron

'Kimsenin Şiddeti'

Ölmek isteyen insanlara yasa dışı yollarla yardım ederek geçimini sağlayan Mira, köpeğiyle birlikte bir randevudan diğerine giderek yalnız bir hayat sürüyor. Müşterilerine ölümcül bir karışım veriyor, kimi zaman son anlarında yanlarında kalıyor. Kış ortasında tanıştığı özgür ruhlu Pierric, Mira’nın hayatına beklenmedik bir yakınlık getirirken çalıştığı organizasyonun başındaki Ludo’nun giderek artan baskısı onu zor bir kararın eşiğine sürüklüyor. Kanada bağımsız sinemasının önemli yönetmenlerinden Denis Côté, bu sıra dışı hikâyeyi farklı 16 mm film stoklarıyla çekilmiş grenli görüntüler eşliğinde anlatıyor. Başrolde yönetmenin sık sık birlikte çalıştığı Larissa Corriveau yer alırken, Pierric’i canlandıran Xavier Bergeron, performansıyla Locarno’da Jüri Özel Mansiyonu’na layık görüldü.

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İNSAN AVI (MANHUNT) , 2026

Yönetmen: Wayne Wapeemukwa

Oyuncular: Harris Lowe, Landon Tunold, Bianca Foscht, Dilara Foscht

Kanada’da lise son sınıfta okuyan Joey ve Kit, günlerini şiddet içerikli video oyunları oynayarak ve aşırı sağcı internet forumlarında dolaşarak geçiriyor. Üç boyutlu yazıcıyla ürettikleri silahla çıktıkları yolculuk ölümcül bir şiddet sarmalına dönüşüyor. Kanada’da 2019 yılında yaşanan gerçek bir cinayet vakasından esinlenen yerli kökenli yönetmen Wayne Wapeemukwa, dijital kültür, genç erkeklerin yalnızlığı, radikalleşme ve sömürgecilik mirası arasındaki karanlık bağları araştırıyor. Video oyunu görüntülerini, gerçeküstü renklerle işlenmiş doğa manzaralarını ve kurmaca sahneleri buluşturan İnsan Avı, çağdaş toplumdaki şiddetin kökenlerini sorgulayan sarsıcı bir psikolojik gerilim sunuyor.

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NADİREN RÜYA GÖREREK UYANIRIM (I RARELY WAKE UP DREAMING) , 2026

Yönetmen: Isabelle Stever

Oyuncular: Tania Myronyshena, Markus Bright, Iryna Mak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığında Kiev’de yaşayan Olya ve partneri Oleh, Almanya’ya sığınmaya karar veriyor. Ancak 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesinin yasaklanması, Oleh’i zorlu bir çıkmaza sürüklüyor: Ülkeden ayrılabilmek için resmî belgelerdeki cinsiyet bilgisinden yararlanması, erkek kimliğini korumak içinse savaşın dayattığı yükümlülüklerle yüzleşmesi gerekiyor. Film, savaşın dayattığı erkeklik anlayışını ve bireysel özgürlüğün sınırlarını sorgularken olağanüstü koşulların bir aşk ilişkisindeki çatışmaları nasıl açığa çıkardığını gösteriyor. Gerçek olaylardan esinlenen Nadiren Rüya Görerek Uyanırım, savaşın insanların kimlikleri ve en yakın ilişkileri üzerindeki etkisini ele alan, kolay cevaplara sığınmayan bir drama. Film, Locarno’da Gençlik Jürisi Ödülü’nü kazandı.