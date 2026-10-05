Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Mozart'ın hayatı ve müziği hologramla sahneye taşınıyor

        Mozart'ın hayatı ve müziği hologramla sahneye taşınıyor

        Klasik müziğin dahi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaşamı ve eserleri, hologram ve karma gerçeklik teknolojileriyle sahneye taşınıyor. Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi, canlı piano quintet performansı ve görsel anlatımla 10, 18 ve 24 Ekim'de Beyoğlu Sahne'de izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mozart'ın hayatı ve müziği hologramla sahneye taşınıyor

        Klasik müziğin dahi ismi Wolfgang Amadeus Mozart, yüzyıllar sonra bu kez hologram ve karma gerçeklik (Mixed Reality) teknolojileriyle sahneye taşınıyor. Dünyada ilk kez sahnelenen “Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi”, Mozart’ın müziğini canlı performans, görsel anlatı ve sahne teknolojileriyle bir araya getiriyor.

        10, 18 ve 24 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Sahne’de izleyiciyle buluşacak projede; bestecinin yaşamı, müziği ve özel hayatındaki önemli dönüm noktaları sahne anlatısı üzerinden aktarılacak. Piano quintet’in eşlik edeceği performansta Mozart’ın eserleri, holografik görüntüler ve sahne tasarımıyla birlikte sunulacak.

        REKLAM

        35 YILLIK ÖMRÜNE 600'DEN FAZLA ESER SIĞDIRDI

        1756 yılında Salzburg’da dünyaya gelen, beş yaşında beste yapmaya başlayıp henüz sekizinde ilk senfonisini kaleme alan Wolfgang Amadeus Mozart, sadece 35 yıllık ömrüne 600’den fazla eser sığdırarak müzik tarihinin seyrini değiştirdi.

        Aradan geçen 235 yılın ardından dahi besteci, bu kez hologram ve karma gerçeklik (Mixed Reality) teknolojileriyle sahneye taşınıyor.

        Dünyada ilk kez hayata geçirilen “Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi”, sonbaharın serin akşamlarını sıradanlıktan uzak farklı bir sanat etkinliğiyle karşılamak isteyenleri zamanda büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

        REKLAM

        Gösteri; sanatçının başyapıtlarını, hayatındaki önemli dönüm noktalarını ve özel yaşamından kesitleri üç boyutlu bir sahne kurgusu içinde ele alıyor. Sistine Şapeli esintili freskler ve asırlık taş dokular arasında piano quintet icrası eşliğinde ilerleyen anlatı, Mozart’ın müziğini görsel ve dramatik unsurlarla bir araya getiriyor.

        Gösterinin yazarlığını ve yönetmenliğini Pouya Fayazi üstlenirken, sahne kurgusu Mozart’ın yaşamını müzik, görüntü ve performans üzerinden yeniden ele alıyor. Sahnedeki canlı icra, ışık tasarımı ve görsel anlatı bir araya gelerek Mozart’ın eserlerini farklı bir bağlamda dinleme imkânı sunuyor. Klasik repertuvarın güçlü eserleri, sahne performansının ritmiyle birlikte ilerlerken izleyici de bestecinin sanat dünyasına uzanan anlatının içinde konumlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mozart
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!