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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sait Faik öykülerinden Mozart hologramına

        Sait Faik öykülerinden Mozart hologramına

        Beyoğlu Sahne, kasım ayında müzikten tiyatroya uzanan programıyla sanatseverleri ağırlıyor. 12 Kasım'da Özgür Özgülgün'ün yazıp oynadığı "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Mozart'ın yaşamını ve müziğini hologram teknolojisiyle sahneye taşıyan Mozart Hologram gösterisi ise 15 ve 29 Kasım'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Sait Faik öykülerinden Mozart hologramına

        Beyoğlu’nun tarihi atmosferinde farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren Beyoğlu Sahne, kasım programında müziğin farklı türlerine, edebiyatın sahnedeki yorumuna ve teknolojinin sanatla buluştuğu performanslara yer veriyor. Mum ışıkları eşliğinde gerçekleşen Candela Concert etkinlikleri; Pera’nın müzikal geçmişinden klasik eserlere, rock ve pop baladlarından ney ve piyanonun buluşmasına uzanan geniş bir seçki sunuyor. Programın tiyatro durağında Sait Faik Abasıyanık’ın edebiyat dünyası sahneye taşınırken, Mozart Hologram gösterisi de klasik müziği hologram teknolojisi ve görsel anlatımla buluşturuyor.

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        Sait Faik’in Öykülerini Sahneye Taşınıyor

        Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün yazdığı ve sahnelediği “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Beyoğlu Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerinden ve karakterlerinden yola çıkan oyun; ada insanlarını, doğayı, hayvanları ve İstanbul’un gündelik yaşamını sahneye taşıyor.

        Sait Faik’in insanı ve yaşamı merkeze alan anlatımını tiyatronun olanaklarıyla yorumlayan yapım, yazarın öykülerindeki evrensel insanlık hallerini izleyiciyle buluşturuyor. Dekor, müzik, ışık ve görsel tasarımın bir araya geldiği oyun, edebiyat ile tiyatro arasında bir bağ kurarak izleyicileri Sait Faik’in dünyasında bir yolculuğa davet ediyor.

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        Mozart, Hologram Teknolojisiyle Beyoğlu Sahne’ye Geri Dönüyor

        Wolfgang Amadeus Mozart’ın yaşamını ve müziğini sahne teknolojileriyle buluşturan Mozart Hologram, 15 ve 29 Kasım’da Beyoğlu Sahne’de sanatseverlerle buluşacak. Klasik müziği hologram teknolojisi, üç boyutlu görseller ve canlı performanslarla bir araya getiren gösteri, Mozart’ın dünyasını farklı bir anlatımla sahneye taşıyor. Holografik görüntüler ve görsel efektlerle zenginleştirilen sahne kurgusu, bestecinin müzikal mirasını çağdaş teknolojiler aracılığıyla yeniden yorumluyor. Müzik ve görsel anlatımın iç içe geçtiği bu deneyim, izleyicileri Mozart’ın eserlerini farklı bir perspektiften keşfetmeye davet ediyor. Tarihi Beyoğlu Sahne’nin atmosferinde gerçekleşecek gösteri, klasik müzik ile yenilikçi sahne teknolojilerini bir araya getirerek sanatseverlere farklı bir buluşma sunuyor.

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