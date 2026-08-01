Trompetin sınır tanımayan sesi müzikseverleri bekliyor

Zorlu PSM, yaz boyunca farklı müzik türlerini Vestel Amfi sahnesinde bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kayıtlarında ve sahnesinde trompetini kendine has bir dille buluşturan Barış Demirel, Avrupa’nın pek çok ülkesinde sahne aldı. 2019’da Montreux Caz Festivali’nde yer alan Barıştık Mı projesinin ardından ilk solo albümü Mutluluklar ile yılın en iyileri listelerine girdi. Da Poet ile DPBD adı altındaki üretimlerinin ve İsviçreli prodüktör Kadebostany ile süren çalışmalarının yanı sıra dördüncü solo albümünden yeni şarkılarını ve düetlerini 5 Ağustos akşamı Vestel Amfi’de dinleyicileriyle buluşturacak.