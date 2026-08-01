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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Trompetin sınır tanımayan sesi müzikseverleri bekliyor

        Trompetin sınır tanımayan sesi müzikseverleri bekliyor

        Trompetçi, şarkı yazarı ve prodüktör Barış Demirel, indie pop, hip hop ve deep house'u buluşturan tarzıyla 5 Ağustos akşamı Zorlu PSM Vestel Amfi'de olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Trompetin sınır tanımayan sesi müzikseverleri bekliyor

        Zorlu PSM, yaz boyunca farklı müzik türlerini Vestel Amfi sahnesinde bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kayıtlarında ve sahnesinde trompetini kendine has bir dille buluşturan Barış Demirel, Avrupa’nın pek çok ülkesinde sahne aldı. 2019’da Montreux Caz Festivali’nde yer alan Barıştık Mı projesinin ardından ilk solo albümü Mutluluklar ile yılın en iyileri listelerine girdi. Da Poet ile DPBD adı altındaki üretimlerinin ve İsviçreli prodüktör Kadebostany ile süren çalışmalarının yanı sıra dördüncü solo albümünden yeni şarkılarını ve düetlerini 5 Ağustos akşamı Vestel Amfi’de dinleyicileriyle buluşturacak.

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        #Zorlu PSM
        #Barış Demirel
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