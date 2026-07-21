Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20. yılında Türkiye ve Avrupa’nın sanat merkezlerinde çok özel bir turneye çıkıyor. TUGFO 28 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği 10 konserlik turnesinde, Ayvalık, İzmir, Bursa ve İstanbul konserlerinin ardından Almanya’da Berlin ve Bayreuth, Romanya’da ise Bükreş ve Sinaia’da önemli festivallerde sahne alacak.

TUGFO'da yer almak için her yıl başvuran yüzlerce konservatuvar öğrencisi arasından sınavla seçilen 16-22 yaşlarındaki yaklaşık 80 genç müzisyen, turnede sihir ve masal dünyasından ilham alan renkli bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkacak. Hansel ve Gretel Uvertürü'nden Sihirbazın Çırağı'na, Fındıkkıran Süiti'nden romantik konçertolara uzanan zengin program, klasik müziğin unutulmaz eserlerini genç müzisyenlerin yorumuyla sanatseverlere ulaştıracak. Orkestra’nın konserlerinde Moskova Konservatuvarı’nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak piyanistlerden Özgür Ünaldı solist olarak sahnede olacak.

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Emre Şener

Türkiye’nin genç bestecilerini uluslararası sahnelere taşıma misyonunu da kuruluşundan bu yana sürdüren TUGFO, bu yıl bu geleneğini dünyanın en iyi müzik okullarından Juilliard School’dan mezun 25 yaşındaki besteci Emre Şener ile sürdürüyor. Şener’in Orkestra’nın 20. yılına özel bestelediği “Je ne Sais Quoi – Şeytan Tüyü” eserini repertuarına alan TUGFO, genç bestecinin müziğini Türkiye ve Avrupa’daki dinleyicilerle buluşturacak.

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)’nun 20’nci yıl turnesine öncü sponsor olarak Rönesans Sağlık Yatırım da destek veriyor. Avrupa turnesi kapsamında TUGFO, Bükreş'in simge yapılarından Romanian Athenaeum'un yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenleri ve orkestraları buluşturan Almanya'daki Young Artists Festival Bayreuth ile Berlin Young Euro Classic ve Romanya'nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali'nde konser verecek. Böylece ülkemizin genç müzisyenleri, Avrupa'nın önde gelen klasik müzik platformlarında uluslararası dinleyicilerle buluşacak.

Orkestranın turne biletleri satışa çıktı.

Cem Mansur

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Konser Programı:

28 Temmuz 2026 Ayvalık Konseri / Amfi Tiyatro 29 Temmuz 2026 İzmir Konseri / Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 30 Temmuz 2026 Bursa Konseri / Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu 1 Ağustos 2026 İstanbul Konseri / Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Salonu 4 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri 5 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri 7 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri 8 Ağustos 2026 Almanya / Berlin Young Euro Classic Festival Konseri 11 Ağustos 2026 Romanya / Sinaia Festivali Konseri 12 Ağustos 2026 Romanya / Bükreş Romanian Athenaeum

Konser RepertuvarıHumperdinck – Hansel ve Gretel Uvertürü

P. İ. Çaykovski – 1 No’lu Piyano Konçertosu

P. İ. Çaykovski – Fındıkkıran Süiti

E. Şener – Je Ne Sais Quoi / Şeytan Tüyü

M. Ravel – Kaz Ana Süiti

M. Ravel – Tzigane

P. Dukas – Sihirbazın Çırağı

U. C. Erkin – Köçekçe

D. Popper – Macar Rapsodisi

C. Saint-Saëns – Havanaise

G. Bottesini / V. Bellini – La Sonnambula Fantezisi

Emre Şener hakkında

Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)’nın 20. Yılı konserlerine davet edilen 25 yaşındaki genç besteci Emre Şener, Royal Academy of Music Bestecilik bölümünden üstün dereceyle 2024’te mezun oldu.

Dünyanın en iyi müzik okullarından Juilliard School’un Bestecilik Yüksek Lisans Programına %90 bursla kabul edilen Emre Şener, The Robert Craft Igor Stravinsky Foundation, American Turkish Society Ahmet Ertegün ve Promising Turks burslarıyla sürdürdüğü buradaki eğitimini Mayıs 2026’da tamamladı. Emre Şener, akademik kariyerini Bestecilik doktora programına kabul aldığı City University of New York’ta sürdürmektedir.

Müziği Avrupa ve ABD’de önde gelen topluluklarca seslendirilen ve çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen Şener, kurucu ve sanat yönetmeni olduğu London Contemporary Soloists ile geniş ölçekli projeler yürütmektedir. Şener, besteciliğin yanı sıra orkestra şefi, elektronik müzik, gitar ve bağlama icracısıdır.

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TUGFO için bestelenen “Je ne Sais Quoi – Şeytan Tüyü” hakkında

“Je ne Sais Quoi – Şeytan Tüyü”, gençliğin bitmek bilmeyen merakını konu alır. Hep bir öncekinden daha çekici gelen fikrin peşinden gitmek gibi dinleyici eser boyu hep bir sonraki daha çekici melodiyi arar ve öngörülmezin peşinden gider. Emre Şener’e göre “Je ne Sais Quoi” müzikal malzemesini ve öngörülemez akışını, açıklanması güç o çekici niteliğin peşindeki sürekli arayış üzerine kurar.