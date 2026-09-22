Türkiye'nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu: Neci'nin Diji Maceraları

Türkiye’nin ilk robotlu çocuk tiyatro oyunu olan yenilikçi yapım “Neci’nin Diji Maceraları”, teknoloji ile sahne sanatlarını buluşturarak minik izleyicilerine klasik sahne deneyiminin ötesinde, dijital çağın dinamiklerine uygun yepyeni bir dünya sunuyor. Dr. Nabat Garakhanova’nın kaleme aldığı yapım; çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer tutan teknoloji ile günümüzün en önemli küresel meselelerinden çevre krizini aynı hikâyede buluşturuyor. Gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zekâ destekli etkileşim sistemleriyle klasik sahne deneyiminin ötesine geçen oyun; teknolojiyi yalnızca eğlencenin bir parçası olarak değil, doğru kullanıldığında insanlara ve doğaya fayda sağlayabilecek güçlü bir araç olarak ele alıyor.

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Mezo Group ve CEO Event ortaklığıyla hayata geçirilen yapımda Neci ve Meci, yapay zekâ destekli akıllı robot Mini ve dijital rehber Diji Misha eşliğinde doğayı yeniden canlandırmak için fantastik bir yolculuğa çıkıyor. Bu macera boyunca çocuklarla birlikte çevreyi ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayan kahramanlar; teknolojinin bilinçli kullanımından yapay zekâ okuryazarlığına, gerçek dostluktan empati ve iş birliğine uzanan pek çok konuyla karşılaşıyor.

ÇOCUKLAR İNTERAKTİF OYUNUN BİR PARÇASI OLUYOR

Müzik, dans, animasyon, mizah ve seyirci katılımını bir araya getiren “Neci’nin Diji Maceraları”nda çocuklar yalnızca izleyici olarak kalmıyor; hikâyenin belirli anlarında karakterlerle birlikte karar veriyor, sorulara cevap veriyor, görevleri tamamlıyor, danslara ve şarkılara katılıyor. Böylece çocuklar hem hikâyenin hem de öğrenme sürecinin aktif bir parçasına dönüşüyor. Problem çözme, yaratıcı düşünme, dikkat geliştirme ve takım çalışması gibi temel becerileri destekleyen pedagojik bir yaklaşım benimseyen “Neci’nin Diji Maceraları”, aile, arkadaşlık ve çevre gibi evrensel değerlerin önemine dikkat çekiyor. Yapım, aynı zamanda teknolojinin bilinçli ve doğru kullanımı konusunda da önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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GERÇEK DEĞİŞİM İSE BİRLİKTE MÜMKÜN

“Neci’nin Diji Maceraları”nın merkezinde yalnızca doğayı koruma mücadelesi değil, Neci’nin yaşadığı duygusal değişim de yer alıyor. Çocuklara teknolojiden uzak durmayı değil, teknolojiyle bilinçli ve dengeli bir ilişki kurmayı anlatan oyun; gerçek değişimin yalnızca teknolojik imkânlarla değil, insanların sorumluluk alması ve birlikte hareket etmesiyle mümkün olduğunun altını çiziyor.

Akın Robotik ve Butik İnsan Kaynakları’nın katkılarıyla sahnelenen “Neci’nin Diji Maceraları”; teknoloji, sanat ve eğlenceyi bir araya getirirken çocukları doğaya, dostluğa ve teknolojiyle kurdukları ilişkiye farklı bir gözle bakmaya davet ediyor. Yapım, 29 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek basın lansmanıyla seyirciyle buluşacak.