'Veda Ritüeli' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması hedefiyle sürdürdükleri iş birliğini 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ne taşıyor. 22 Festival kapsamında, sağır tiyatro sanatçısı Ramesh Meyyappan’ın Veda Ritüeli adlı oyunu, 7 - 8 Kasım tarihlerinde Paribu Art’ta izleyiciyle buluşacak.

Doğuştan sağır Arjun karakterinin, işaret dilini öğrenmeyi reddeden babasının cenazesi için Hindistan’a dönmesi ve yarım kalmış baba-oğul ilişkisiyle yüzleşmesini konu alan oyun, iletişim ve aile bağlarını özgün bir sahne diliyle ele alıyor.

Ramesh Meyyappan

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İşaret dili, mim, ritim, beden hareketleri ve Türkçe yaratıcı altyazıları buluşturan yapım, sağır, işitme güçlüğü çeken ve işiten izleyicilerin aynı hikayeyi birlikte deneyimlemesine olanak tanıyor. Oyunda kullanılan yüksek bas frekansları ise sesin bedensel titreşimler yoluyla hissedilmesini sağlayarak farklı duyulara hitap eden bir tiyatro deneyimi oluşturuyor.

Kültür ve sanatta erişilebilirlik olanaklarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu şunları söyledi: "İki yıldır sürdürdüğümüz iş birliğimiz kapsamında, fiziksel, duyusal ve nörogelişimsel gereksinimleri olan bireylerin kültürel yaşama eşit koşullarda katılımını destekliyoruz. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali’nde Rahat Konser ile müzik alanında erişilebilirlik olanaklarının geliştirilmesine katkı sunduk. Şimdi de Veda Ritüeli ile farklı işitme deneyimlerine sahip izleyicilerin tiyatroya erişimini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz."

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İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak ise kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine inandıkllarını söyleyip şöyle devam etti: "Bu ortak anlayış doğrultusunda DenizBank ile hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Sanat Partnerliğimizle sanata erişimde karşılaşılan engelleri azaltmayı, kültür-sanat alanında kapsayıcılığı ve çeşitliliği güçlendirmeyi hedefliyoruz. İşbirliğimizin ikinci yılında, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek Veda Ritüeli gösterisiyle farklı işitme deneyimlerine sahip izleyicilerin aynı hikâyeyi birlikte deneyimlemelerine alan açabildiğimiz için çok mutluyuz."