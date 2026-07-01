İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Virginia Woolf Konferansı kapsamında hazırlanan "Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar (Echoes Across Shores)" sergisi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini Virginia Woolf'un edebi dünyasıyla buluşturan sergi, ses, hafıza ve mekân ekseninde kurguladığı disiplinlerarası yaklaşımıyla yazarın eserlerini İstanbul'un kültürel ve duyusal atmosferiyle yeniden düşünmeye davet ediyor.

Bu yıl "Virginia Woolf ve Ses" teması etrafında şekillenen sergi, Woolf'un eserlerinde öne çıkan ses, sessizlik, hafıza, mekân ve duyusal deneyim kavramlarını çağdaş sanatın farklı ifade biçimleriyle yeniden yorumluyor.

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SERGİDE 13 SANATÇININ ESERLERİ YER ALIYOR

Küratörlüğünü Demet Karabulut Dede, Levent Tökün ve Derya Sayın'ın üstlendiği sergide; Ayşe Orhon, Bengisu Bayrak, Eda Çekil, Gülsün Orhon, Hasan Nazif Yılmaz, İrem Güngez, Mesrure Melis Bilgin Koen, Naz Işıksoy, Özlem İşbilir, Paola Giorgi, Rebecca Wood, Sinan Aruser ve Zeynep Abacı'nın eserleri yer alıyor.

İstanbul'un kendine özgü ses peyzajından ilham alan sergi, Woolf'un metinlerini yalnızca okunacak eserler olarak değil; görülebilen, duyulabilen ve deneyimlenebilen anlatılar olarak ele alıyor. Metin ile mekân, sessizlik ile yankı, bireysel deneyim ile kolektif hafıza arasındaki ilişkiyi odağına alan sergi, Virginia Woolf'un edebiyatının farklı coğrafya ve kültürlerde yeniden yankılanışına dikkat çekiyor.

Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar sergisi, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.